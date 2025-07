Ein gan­zes Jahr hört man das Klir­ren der Asphalt­stö­cke in der UNI­ON Stock­hal­le in Gschwandt Wall­weg. Seit Sams­tag 5.7.2025 ist Ruhe ein­ge­kehrt. Am Frei­tag 4.7.2025 war Sai­son­ab­schluss für die Stöck­ler und Freun­de der Stock­hal­le. Da hat der Buf­fet­wirt „NUSSI“ Franz Nuss­bau­mer zu einem gemüt­li­chen Sai­son­ab­schluss ein­ge­la­den. Am Nach­mit­tag fand auch ein Abschluss­tur­nier mit 35 Stock­schüt­zen, auf­ge­teilt in 7 Moar­schaf­ten statt. Rudi Wampl als Tur­nier­lei­ter hat­te alle Hän­de voll zu tun und über­wach­te das Gesche­hen. Am Ende stan­den die Sie­ger mit Anne­lie­se Schön­brass, Chris­ti­an Gumpl, Hans Lüf­tin­ger, Fritz Gru­ber und Ernst Her­mann­se­der nach “erbit­ter­ten Aus­schei­dungs­kämp­fen“ fest. Vor dem Tur­nier wur­de natür­lich dem Gast­ge­ber „Nussi“ herz­lich für die tol­le Bewir­tung das gan­ze Jahr hin­durch und für die Ein­la­dung zum Abschluss­fest herz­lich gedankt. Mit einer feu­da­len Gril­le­rei mit Salat­buf­fet und anschlie­ßen­dem Kuchen­buf­fet wur­den die gut 50 Gäs­te zur volls­ten Zufrie­den­heit ver­wöhnt und nach dem Essen musi­ka­lisch durch Wal­ter Renn­ho­fer in Stim­mung gebracht. Dem Grill­team, den Damen vom Salat- und Kuchen­buf­fet und den flei­ßi­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern beim Fest gebührt ein ganz gro­ßes DANKESCHÖN!

Die UNI­ON Asphalt­stock­hal­le ist aus dem sport­li­chen Leben in Gschwandt nicht mehr weg­zu­den­ken. Die Stock­schüt­zen der ers­ten Mann­schaft mit Chris­ti­an Gumpl, Wal­ter Gumpl jun., Wil­li Wim­mer, Wal­ter Prüh­was­ser und Tho­mas Gahl­eit­ner ist nach star­ken Meis­ter­schafts­spie­len der Ver­bleib in der OÖ Lan­des­li­ga gelungen.

Bei der 42. Lan­des­meis­ter­schaft des PVOÖ der Her­ren Asphalt­stock 2025 erreich­ten die Stock­schüt­zen Alfred Gey­er­ho­fer, Chris­ti­an Gumpl, Franz Hue­mer und Rudolf Wampl im Fina­le sen­sa­tio­nell den 3. Platz von 11 Mann­schaf­ten und haben sich somit für die Lan­des­meis­ter­schaft 2026 fix qualifiziert.

Durch den Bekannt­heits­grad der Stock­hal­le Gschwandt schie­ßen auch regel­mä­ßig Moar­schaf­ten aus den Nach­bar­or­ten und somit ist die­se Sport­stät­te mehr als aus­ge­las­tet. Auch die Pen­sio­nis­ten und Senio­ren von Gschwandt und Umge­bung tref­fen sich regel­mä­ßig beim „Nussi“ und ver­brin­gen schö­ne und sport­li­che Stun­den in der Hal­le. Dies för­dert die Gemein­sam­keit und Gesel­lig­keit und soll noch lan­ge so wei­ter gehen. Auch die Tischkegler/innen des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­gup­pe Gschwandt haben hier eine Blei­be gefun­den und füh­len sie sehr wohl. Los geht es wie­der Ende Juli 2025 mit einem kräf­ti­gen Stock heil! Allen Sport­le­rin­nen und Sport­lern und auch unse­rem „NUSSI“ Franz Nuss­bau­mer einen schö­nen Som­mer und vie­le schö­ne Stunden!