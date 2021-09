Projekt „Zukunft Lehre“ des Ebenseer Wirtschaftsvereins mia

Info-Nach­mit­tag für Jugend­li­che am Fr., 1. Okto­ber 2021 (ab 15 Uhr)

Zur­zeit gibt es 309 offe­ne Lehr­stel­len im Bezirk Gmun­den, davon etli­che in Eben­see. „Die Leh­re ist ein tol­les Sprung­brett für eine erfolg­rei­che Berufs­kar­rie­re“, so sind die Mit­glie­der des Eben­seer Wirt­schafts­ver­eins „mia“ über­zeugt. Mit die­sem Pro­jekt „Zukunft Leh­re“ sol­len am Frei­tag, dem 1. Okto­ber ab 15 Uhr Jugend­li­che ab der 7. und 8. Schul­stu­fe sowie des Poly­tech­ni­schen Lehr­gan­ges die Mög­lich­keit, einen Ein­blick in das Berufs­le­ben von sechs Eben­seer Betrie­ben zu bekommen.

Der Bogen spannt sich dabei vom Lebens­mit­tel­han­del, Fahr­zeug­tech­nik, Gas­tro­no­mie, Augen­op­tik bis zur Gas‑, Sanitär‑, Hei­zungs­tech­nik und Phar­ma­zeu­tisch-kauf­män­ni­scher Assis­tenz (PKA). Die Schu­len sind in das Pro­jekt ein­ge­bun­den und der Wirt­schafts­ver­ein „mia“ bedankt sich bei den enga­gier­ten Leh­re­rIn­nen für die Unter­stüt­zung. Nähe­re Infos unter www.mia-ebensee.at.

Die teil­neh­men­den Betriebe:

• ADEG Nanasi

• Auto­haus Dorfner

• Optik Hahn

• Land­ho­tel Post

• Maak KG

• Schutz­en­gel Apotheke

Foto: pri­vat