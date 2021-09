SPG muki EBENSEE rockt die 2. Bundesliga

In einer höchst span­nen­den Begeg­nung der 2. Bun­des­li­ga trenn­ten sich die SPG muki Eben­see und die SG Übelbach/Don Bosco am Sams­tag 5:5 unent­schie­den. Dabei fei­er­te der erst 12jährige Ben­ja­min Gir­lin­ger ein gelun­ge­nes Debüt. Er besieg­te den Nach­wuchs­spie­ler der Gäs­te und konn­te eini­ge Match­bäl­le gegen den star­ken Ungarn Tamas Lacz­ko lei­der knapp nicht verwerten.

Auch im ent­schei­den­den Dop­pel mit Part­ner Kara­bec muss­ten die Eben­seer eine knap­pe Nie­der­la­ge ein­ste­cken. Aber ein ent­fes­sel­ter Ivan Kara­bec führt nach drei Run­den die Ein­zel­rang­lis­te ohne Spiel­ver­lust an. Gir­lin­ger spiel­te sei­ne Geg­ner aus Grat­wein in der Sonn­tag­par­tie förm­lich an die Wand. Und Lukas Stü­ger, der Eigen­bau­spie­ler des muki-Teams, konn­te bis­lang in jedem Spiel ablie­fern. Eine der­ar­ti­ge Per­for­mance, 6:1‑Sieg gegen Grat­wein-Stra­ßen­gel, trau­ten nicht ein­mal die größ­ten Opti­mis­ten dem neu­for­mier­ten Team zu. Das begeis­ter­te auch Spie­ler­trai­ner Phil­ipp Aistleitner.

SPG muki Eben­see vs. Übelbach/Don Bosco, 5:5

Kara­bec 3, Gir­lin­ger 1, Stü­ger 1; Lug­in­ger 2, Lacz­ko 2, Laczko/Luginger 1

SPG muki Eben­see vs. Grat­wein-Stra­ßen­gel, 6:1

Gir­lin­ger 3, Kara­bec 2, Stü­ger 1; Buch­rei­ter 1

Tabel­le und Ergebnisdetails:

https://xttv.oettv.info/ed/index.php?lid=6188&highVid=745