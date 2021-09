Spiessberger bei Wingfoil-Open erfolgreich

STE­FAN SPIESS­BER­GER SETZT SICH BEI WING­FOIL-OPEN IM FREE­STYLE DURCH

Nach wenig bis kaum Wind am Sams­tag und dar­aus fol­gend kei­nen Bewer­ben, konn­te am Sonn­tag bei den „Wing­foi­lO­pen“, beim Trend­sport-Event in Eben­see, Rind­bach, der Free­style-Bewerb durch­ge­führt wer­den. Bei erneut schwie­ri­gen Ver­hält­nis­sen wur­de von den Teil­neh­mern alles abver­langt. Am Ende setz­te sich in der Klas­se Open Local-Hero Ste­fan Spiess­ber­ger vor Hei­nar Brand­s­töt­ter durch. In der Klas­se Mas­ter behielt Bern­hard Mayr­ho­fer die Oberhand.

Foto: pri­vat