Touristisches Angebot am Gmundnerberg erweitert

Der Gmund­ner­berg im Gemein­de­ge­biet der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter ist ein sehr belieb­tes Aus­flugs­ziel. Nun wur­de in Zusam­men­ar­beit von Berg­gast­hof Urzn, dem Tou­ris­mus­ver­band und der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter das tou­ris­ti­sche Ange­bot erwei­tert. Ende August wur­de eine täg­lich zugäng­li­che Toi­let­te eingerichtet.

„Seit der Natur­er­leb­nis­weg Gmund­ner­berg als Tou­ris­ten­at­trak­ti­on errich­tet wur­de, kom­men auch an den Sperr­ta­gen vie­le Besu­cher, daher lag es mir sehr am Her­zen eine täg­lich zugäng­li­che Toi­let­te zu instal­lie­ren,“ berich­tet Johann Wolfs­gru­ber, Eigen­tü­mer und Betrei­ber des Berg­gast­hof Urzn. Der Wirt hat das Grund­stück und den Kanal zur Ver­fü­gung gestellt.

Der Tou­ris­mus­ver­band Alt­müns­ter betei­ligt sich mit der Über­nah­me der Kos­ten für die Rei­ni­gung. „Mir war es ein gro­ßes Anlie­gen, die schon lan­ge not­wen­di­ge Toi­let­ten­an­la­ge zu instal­lie­ren, zum einen für die Tou­ris­ten und Wan­de­rer, zum ande­ren aber auch für den Wirt“, so Chris­ti­an Pumberger.

Rasche Umset­zung ermöglicht

„Dass das Pro­jekt nun so schnell umge­setzt wer­den konn­te ver­dan­ken wir dem Ein­satz von Chris­ti­an Pum­ber­ger, vom Tou­ris­mus­ver­band und dem Urzn-Wirt Johann Wolfs­gru­ber“, so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger erfreut. Die Kos­ten für die Toi­let­ten­an­la­ge über­nimmt die Markt­ge­mein­de Altmünster.

Foto: Markt­ge­mein­de Altmünster