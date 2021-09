UHS Gmunden/Bad Ischl startet mit neuer Leitung

Auch mit einer Schul­star­tak­ti­on wird in das kom­men­de Schul­jahr gestartet

Theo Schmid als Obmann und Lukas Grill als Geschäfts­füh­rer ste­hen an der Spit­ze der Orts­grup­pe Gmunden/Bad Ischl.

Nicht nur für die Schüler:innen beginnt wie­der ein neu­es, her­aus­for­dern­des Jahr. Auch die Uni­on Höhe­rer Schü­ler Ober­ös­ter­reich (UHS OÖ) star­tet moti­viert in das neue Schul­jahr. Eine der 11 Orts­grup­pen (OG) ist die Orts­grup­pe Gmunden/Bad Ischl. Sie wird im nächs­ten Schul­jahr von Obmann Theo Schmid (17) und dem neu­en Geschäfts­füh­rer Lukas Grill (18), der auch gleich­zei­tig als Lan­des­schü­ler­ver­tre­ter agiert, geleitet.

„Im neu­en Schul­jahr wer­den wie­der eini­ge Hür­den auf uns zukom­men. Für uns gilt, das Best­mög­li­che her­aus­zu­ho­len, die Hür­den zu meis­tern und für alle Schüler:innen ein “nor­ma­les” Schul­jahr, vor allem hin­sicht­lich der Matu­ra, zu gestal­ten.“, so Lukas Grill, wel­cher zur­zeit die HAK/HAS Gmun­den besucht und mit Vor­freu­de auf das kom­men­de Jahr blickt.

Bereits in der ers­ten Schul­wo­che begann die Orts­grup­pe Gmunden/Bad Ischl mit einer Schul­star­tak­ti­on ihre Arbeit. „Die Stim­mung gleich am Schul­an­fang mit Schul­pla­ner und Scho­ko­la­de deut­lich anhe­ben und allen Schüler:innen einen freu­di­gen Schul­start ermög­li­chen — das ist unser Ziel.“, erklärt der neue Obmann Theo Schmid zuver­sicht­lich. In ganz Ober­ös­ter­reich wur­den Schul­ka­len­der, sowie Scho­ko­la­de und Geträn­ke an die Schüler:innen verteilt.

Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen, wie ein Schü­ler­ver­tre­tungs­coa­ching, ein Klas­sen­spre­cher­kon­gress, Semi­na­re und vie­les mehr sind bereits in Pla­nung. „Das neue Schul­jahr bringt wie­der neue Schülervertreter:innen her­vor, wel­che wir offen anspre­chen und mit ande­ren Schülervertreter:innen ver­net­zen wol­len. Neue Per­sön­lich­kei­ten brin­gen neue Ideen und Inputs, die uns wei­ter­hel­fen und wel­che wir gemein­sam ver­su­chen umzu­set­zen. Doch nicht nur Schülervertreter:innen, son­dern jede:r kann sich sehr ger­ne bei uns mel­den und sich enga­gie­ren.“, zeigt sich die neue Lei­tung der Orts­grup­pe Gmunden/Bad Ischl einladend.

Lukas Grill ist in die­sem Schul­jahr neben dem Orts­grup­pen­vor­stand auch Teil der Lan­des­schü­ler­ver­tre­tung Ober­ös­ter­reich und ver­tritt die rund 190.000 Schü­le­rin­nen und Schü­ler Ober­ös­ter­reichs gegen­über wich­ti­gen Entscheidungsträger:innen im bil­dungs­po­li­ti­schen Bereich.

Zur OG Gmunden/Bad Ischl: Die Orts­grup­pe Gmunden/Bad Ischl ist eine von 11 Orts­grup­pen der Uni­on Höhe­rer Schü­ler Ober­ös­ter­reich. Die­se bil­den durch ihre regio­na­le Nähe zu den Schüler:innen gemein­sam die Grund­la­ge für die Ver­tre­tungs­ar­beit der UHS.

Zur UHS OÖ: Die UHS OÖ ist die größ­te Schü­ler­or­ga­ni­sa­ti­on Ober­ös­ter­reichs und han­delt nach dem Mot­to „Ser­vice. Ver­tre­tung. Events“. Sie stellt für rund 90.000 höhe­re Schüler:innen in Ober­ös­ter­reich eine seriö­se Ver­tre­tung in allen Schul­fra­gen dar und ver­tritt deren Inter­es­sen aktiv gegen­über den Ver­ant­wort­li­chen in der Bil­dungs­po­li­tik. Die UHS OÖ stellt im Schul­jahr 2021/22 zusam­men mit der Lehr­lings­uni­on die drei Landesschulsprecher:innen sowie 21 von 24 Man­da­te in der Landesschülervertretung.