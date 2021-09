Vollmond am Krippenstein

Am Diens­tag, 21. Sep­tem­ber 2021, fin­det im Rah­men des „Ober­trau­ner Ber­g­er­leb­nis“ wie­der eine Voll­mond­fahrt auf den Krip­pen­stein statt. Auf­fahrt mit der Krip­pen­stein-Seil­bahn ist bereits um 17:30 Uhr. Mit dabei sind auch die Ober­trau­ner Wei­sen­blä­ser, die die gemüt­li­che Wan­de­rung zur Welt­erbe­spi­ra­le am Krip­pen­stein-Gip­fel und zu den 5fingers musi­ka­lisch umrah­men werden.

Anschlie­ßend ist eine Ein­kehr am Berg geplant, ehe es um 21:30 Uhr wie­der zurück mit der Gon­del ins Tal geht. Die letz­te Mög­lich­keit bei einer Voll­mond­fahrt auf den Krip­pen­stein in die­sem Jahr dabei zu sein, gibt es am Mitt­woch, 20. Okto­ber 2021.

Und an den bei­den Sams­ta­gen, 25. Sep­tem­ber und 2. Okto­ber 2021, fin­den noch­mals die belieb­ten Son­nen­auf­gangs­fahr­ten mit Früh­stück am Krip­pen­stein statt. Die Gon­del dazu fährt bereits um 6 Uhr (25.09.) bzw. um 6:15 Uhr (02.10.)!

Wich­tig

Aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den wird um Anmel­dun­gen zu den Voll­mond- und Son­nen­auf­gangs­fahr­ten im Tou­ris­mus­bü­ro Ober­traun (Tel. 05 950950–40) unbe­dingt gebeten!

Alle Fotos hono­rar­frei zur Veröffentlichung:

Man­fred Schöpf: Voll­mond­fahrt auf den Krip­pen­stein mit den Ober­trau­ner Weisenbläsern

Peter Perstl: Son­nen­auf­gang am Krippenstein