Wahlkampf Hickhack in Gmunden

Der Wahl­kampf befin­det sich nun in der hei­ßen Pha­se, zumin­dest wenn man die Strei­tig­kei­ten zwi­schen der ÖVP Gmun­den und den Neos Gmun­den betrachtet.

BIG Bau­stadt­rat Rein­hold Kass­mann­hu­ber, der die­ses Mal auf der Lis­te von Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf kan­di­diert, wirft einem Neos Kan­di­da­ten vor, zu den Schrei­bern der umstrit­te­nen Inter­net­sei­te gmunden-news.at zu gehören.

Für die Einen ist dies eine Auf­de­cker­platt­form, die inves­ti­ga­ti­ven Jour­na­lis­mus betreibt, für die Ande­ren eine Anpatz­er­sei­te, die ver­leum­de­ri­sche Fehl­in­for­ma­ti­on ver­brei­tet. Auf einen haben es die Macher beson­ders abge­se­hen. Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf war schon des Öfte­ren Ziel­schei­be spöt­ti­scher Artikel.

Als Jour­na­list ausgegeben

Der Bür­ger­initia­ti­ve sol­len Bewei­se vor­lie­gen, dass sich ein NEOS-Gemein­de­rats­kan­di­dat per email als unab­hän­gi­ger Jour­na­list aus­ge­ge­ben hat um an Doku­men­te und Infor­ma­tio­nen zu gelan­gen und damit dann gegen das Hotel­pro­jekt See­vier­tel zu agi­tie­ren. „Der Neos Kan­di­dat hat dar­auf­hin eine kor­rek­te Ant­wort bekom­men, die den aktu­el­len Stand des Hotel­pro­jek­tes beschreibt. Die­se wur­de jedoch sofort anonym auf einer dubio­sen Gmund­ner Ver­leum­dungs-Web­sei­te ver­öf­fent­licht und vor­sätz­lich in fal­schem Kon­text dar­ge­stellt um noch vor der Gemein­de­rats­sit­zung den Beschluss zum Hotel­pro­jekt zu sabo­tie­ren“, so Kassmannhuber.

Er gehe des­halb davon aus, dass die­ser ent­we­der selbst hin­ter die­ser Web­site ste­he oder als NEOS-Kan­di­dat erwor­be­ne Infor­ma­tio­nen mit poli­ti­schem Kal­kül an die­se über­mit­telt habe.

Krapf: „Bin in hohem Maße irri­tiert und auch schockiert“

Ste­fan Krapf sieht dar­in eine inak­zep­ta­ble Vor­ge­hens­wei­se. Dies sei eine neue Dimen­si­on in der Gmund­ner Stadt­po­li­tik, die nie­mand mehr gou­tie­re und hof­fent­lich auch von der neu­en Genera­ti­on ent­schie­den abge­lehnt werde.

Bau­stadt­rat Rein­hold Kass­mann­hu­ber sieht dar­in den Ver­such, das über die letz­ten Jah­re mit allen bis­her im Gemein­de­rat ver­tre­ten Frak­tio­nen gemein­sam gestal­te­te Stadt­ent­wick­lungs­pro­jekt mit einem Hotel zu torpedieren.

NEOS Gmun­den distan­zie­ren sich

“Wir distan­zie­ren uns ganz klar von der Platt­form gmunden-news.at und auch beim gegen­sei­ti­gen Anpat­zen weni­ge Tage vor der Wahl wer­den wir uns nicht betei­li­gen”, sagt NEOS Gmun­den Spit­zen­kan­di­dat Phil­ipp Wiatsch­ka. Der Poli­ti­ker habe als Pri­vat­per­son agiert, so Wiatsch­ka zur Kronenzeitung.

Fall für die Staatanwaltschaft

Nach­dem eine mit fal­schem Impres­sum ver­se­he­ne Wer­be­aus­sen­dung von gmunden.news.at an alle Gmund­ner Bür­ger ergan­gen sein soll, wer­de jetzt eine ent­spre­chen­de Anzei­ge vor­be­rei­tet. „Es ist gut und rich­tig, dass die­se Cau­sa bald der Staats­an­walt­schaft über­ge­ben wird“, so Bür­ger­meis­ter Krapf.