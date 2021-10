Abschlusswanderung des PV Ebensee

Die letz­te Wan­de­rung die­ses Jah­res führ­te zum Öden­see in der Nähe von Bad Aus­see. 50 Mit­glie­der genos­sen die­sen schö­nen Herbst­tag und nutz­ten die diver­sen Wan­der­mög­lich­kei­ten rund um die­sen Wald­moor­see und konn­ten auch an den ver­schie­de­nen Erleb­nis­punk­ten vie­les über die Schön­hei­ten und Schät­ze der Natur rund um den See erfahren.

Eine abschlie­ßen­de Jau­se in der Kohl­röserl­hüt­te run­de­te die­sen wun­der­ba­ren Aus­flug ab. Die nächs­te Akti­vi­tät wäre die Fahrt zur Lan­des­aus­stel­lung nach Steyr am 12. 0ktober. Hier wären noch Rest­plät­ze frei.

Foto: pri­vat