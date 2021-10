Ausreise-Testpflicht im Bezirk Gmunden ab Samstag, 30. Oktober 2021

Im Bezirk Gmun­den tritt mit Sams­tag, 30. Okto­ber 2021, der Hoch­in­zi­den­z­erlass des Bun­des in Kraft. Die­ser sieht eine Aus­rei­se-Test­pflicht aus Hoch­in­zi­denz­ge­bie­ten vor, die im Bezirk Gmun­den nun schla­gend wird.

In enger Abstim­mung mit der Bezirks­ver­wal­tungs­be­hör­de vor Ort, der Lan­des­po­li­zei­di­rek­ti­on und dem Öster­rei­chi­sche Bun­des­heer wird nun die Aus­rei­se­test­pflicht umge­setzt, um das Infek­ti­ons­ge­sche­hen in der Regi­on mög­lichst rasch und effek­tiv einzudämmen.

Für das Wirk­sam­wer­den des Hoch­in­zi­den­z­erlas­ses sieht der Bund meh­re­re Kri­te­ri­en vor, die im Bezirk Gmun­den nun zutreffen:

Mehr als 10 Pro­zent der in einem Bun­des­land ins­ge­samt zur Ver­fü­gung ste­hen­den Inten­siv­bet­ten sind mit COVID-19-Pati­en­tin­nen und ‑Pati­en­ten belegt, das sind in OÖ 34 Intensivbetten.

Der Schwel­len­wert der über sie­ben auf­ein­an­der­fol­gen­de Tage gemit­tel­ten 7‑Ta­ge-Inzi­denz, des­sen Höhe sich nach der jewei­li­gen Durch­imp­fungs­ra­te im Bezirk rich­tet, wird über­schrit­ten. Im Bezirk Gmun­den liegt die Gren­ze des gemit­tel­ten 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­tes auf­grund der Impf­quo­te bei 600.

Bei einer aktu­el­len Durch­imp­fungs­ra­te im Bezirk von über 60 Pro­zent ver­zeich­net der Bezirk Gmun­den der­zeit seit sie­ben auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen einen gemit­tel­ten Sie­ben-Tages-Inzi­denz-Wert von mehr als 600.

Für den Bezirk Gmun­den müs­sen daher Aus­rei­se­kon­trol­len vor­ge­nom­men wer­den. Die­se Maß­nah­me gilt ab Sams­tag, 30. Okto­ber 2021, 00:00 Uhr und ist so lan­ge bei­zu­be­hal­ten, bis die 7‑Ta­ges-Inzi­denz wie­der unter 500 sinkt. Ein ein­ma­li­ges Unter­schrei­ten ist dafür aus­rei­chend. Soll­te die Impf­quo­te im Bezirk auf 65 Pro­zent der Gesamt­be­völ­ke­rung stei­gen, kann schon bei Unter­schrei­ten eines Grenz­wer­tes von 600 been­det werden.

Die Aus­rei­se-Test­pflicht gilt für alle Per­so­nen, die den Bezirk ver­las­sen wol­len – unab­hän­gig von ihrem Wohn­sitz und unab­hän­gig davon, wie lan­ge sie sich dort auf­ge­hal­ten haben.

Als Nach­weis gilt laut Bun­des-Erlass ein nega­ti­ver PCR-Test, der nicht älter als 72 Stun­den sein darf oder ein nega­ti­ver Anti­gen-Test, nicht älter als 24 Stun­den. Falls erfor­der­lich wer­den sei­tens des Lan­des zusätz­li­che Test­ka­pa­zi­tä­ten eingerichtet.

Alle Test­mög­lich­kei­ten unter: https://www.land-oberoesterreich.testet.at

Aus­ge­nom­men sind Geimpf­te und Genesene

Von der Test­ver­pflich­tung aus­ge­nom­men sind alle, die bereits voll­im­mu­ni­siert sind sowie gene­se­ne Per­so­nen mit zumin­dest einer Covid-Teil­imp­fung. Auch für Ein­satz­kräf­te im Ein­satz­fall gilt die Test­ver­pflich­tung nicht.

Wei­ters gilt die Aus­rei­se-Test­ver­pflich­tung unter ande­rem nicht:

für Kin­der bis zum voll­ende­ten 12. Lebensjahr

zur Ver­sor­gung mit Grund­gü­tern des täg­li­chen Lebens und zur Inan­spruch­nah­me von Gesundheitsdienstleistungen

zur Wahr­neh­mung von unauf­schieb­ba­ren behörd­li­chen oder gericht­li­chen Wegen sowie Fahr­ten im Rah­men des Strafvollzugs

Für Kin­der, Schü­le­rin­nen und Schü­ler die Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen und Schu­len zum Zweck der Teil­nah­me am Unter­richt besuchen

Für Per­so­nen, die Kin­der zu und von Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen und Schü­le­rin­nen und Schü­ler zu und von Schu­len trans­por­tie­ren, aus­schließ­lich zum Zweck die­ses Transports.

„Der Bezirk ist, durch enge Zusam­men­ar­beit mit dem Lan­des­kri­sen­stab, gut auf das Wirk­sam­wer­den des Hoch­in­zi­den­z­erlas­ses des Bun­des vor­be­rei­tet. Ich appel­lie­re aber an die­ser Stel­le noch ein­mal an alle, einen Bei­trag zu leis­ten, indem sich mög­lichst vie­le Men­schen imp­fen las­sen und wir die Coro­na-Hygie­ne­maß­nah­men, die uns allen mitt­ler­wei­le gut geläu­fig sind, größt­mög­lich ein­hal­ten“, so der Bezirks­haupt­mann von Gmun­den, Alo­is Lanz.

Impf­an­ge­bo­te im Bezirk Gmunden

Zur Imp­fung ste­hen sowohl die Impf­stra­ße des Lan­des OÖ in der FAST (Forst­li­che Aus­bil­dungs­stät­te) im Wald­cam­pus Traun­kir­chen (Mi und Do 13:00 bis 19:00 Uhr, Fr 9:00 bis 13:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr) als auch eine Pop-up-Impf­stel­le in der Musik­schu­le Scharn­stein (5.11., 10:00 bis 18:00 Uhr) zur Ver­fü­gung. Der Impf­bus des Lan­des OÖ hält zudem am 4. Novem­ber von 09:00 bis 12:00 Uhr am Rat­haus­platz in Gmun­den und von 14:00 bis 17:00 Uhr in Eben­see am Traun­see am Park­platz vor Gemein­de­amt. Auch hier wird ohne Anmel­dung geimpft.

Die aktu­el­len und lau­fend ergänz­ten Impf­an­ge­bo­te fin­den Sie unter www.ooe-impft.at

Quel­le: BH Gmunden