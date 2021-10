Bäuerinnen-Kabarett „Miststücke“ gastiert in Ebensee

Auf Ein­la­dung des Frau­en­fo­rums Salz­kam­mer­gut gas­tiert die Bäue­rin­nen-Kaba­rett­grup­pe „Mist­stü­cke“ zum Inter­na­tio­na­len Tag der Land­frau­en im Kino Ebensee.

Eben­see, 30. 09. 2021. Erschüt­tert, fas­sungs­los – trotz­dem humor­voll. Die fünf Akteu­rin­nen brin­gen die eige­ne Betrof­fen­heit als Bäue­rin­nen am Hof, in Fami­lie, Dorf und Land seit 1999 auf die Büh­ne. Spie­le­risch zei­gen sie, wie sich Agrar­po­li­tik und neo­li­be­ra­len Ent­wick­lun­gen in Feld, Stall und Milch­kam­mer aus­wir­ken. Die “Mist­stü­cke” rücken das Bild über Land­wirt­schaft und Bäue­rin­nen zurecht, sie hal­ten humor­voll einen Spie­gel vor und bre­chen ver­här­te­te Struk­tu­ren auf.

Die Sze­nen spie­geln den All­tag wider. Zudem erhel­len sie aktu­el­le land­wirt­schaft­li­che Her­aus­for­de­run­gen und ent­hül­len das Macht-Ohn­macht Gefäl­le in den Bezie­hun­gen von Mann-Frau, Genera­tio­nen und der Politik.

Die­se kom­ple­xen und oft wider­sprüch­li­chen The­men als Bäue­rin­nen lust­voll und poin­tiert auf­zu­ar­bei­ten und damit auf­zu­tre­ten, sehen sie selbst als eman­zi­pa­to­ri­sche Bil­dungs­ar­beit. Mit ihrem Kaba­rett rei­sen sie durch Öster­reich und in deutsch­spra­chi­ge Nach­bar­län­der. Und über­all, wo sie auf­tre­ten, hin­ter­las­sen sie ein „Häu­ferl Dung”, das inspi­rie­rend wirkt – in Alm­hüt­te, Schu­le, Pfarr­heim, Bil­dungs­haus, selbst im Minis­te­ri­um und in einer Kir­che haben sie schon gespielt.

Mitt­woch, 13. Okto­ber 2021

Beginn: 19:30 Uhr

im Kino Ebensee

Ein­tritt: 15 Euro

Kar­ten­re­ser­vie­rung: office@frauenforum-salzkammergut.at

Foto: ÖBV