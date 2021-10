Ebenseer Jahrgangs-Ausflug in die Steiermark

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de nutz­ten 23 Eben­se­er­in­nen und Eben­seer das herr­li­che Wet­ter für einen zünf­ti­gen Jahr­gangs­aus­flug in die Stei­er­mark. Gemein­sam fuh­ren die 1971er mit einem Sklo­na-Bus ins Enns­tal, wo ein Besuch im his­to­ri­schen Schloss Trau­ten­fels in der Gemein­de Stai­nach-Pürgg auf dem Pro­gramm stand.

Vor dem Pan­ora­ma des mäch­ti­gen Grim­mings bestaun­ten die ober­ös­ter­rei­chi­schen Gäs­te die Dau­er­aus­stel­lung zur Natur- und Kul­tur­ge­schich­te der Regi­on und die Son­der­aus­stel­lung “Gip­fel­stür­men — Stei­ri­sche Expe­di­tio­nen zum Dach der Welt”. Gemäß die­ses Mot­tos führ­te die Rei­se anschlie­ßend per Bus und Seil­bahn auf die knapp 1.900 Meter hoch gele­ge­ne Hoch­wur­zen­hüt­te über Schlad­ming. Zurück ins Tal ging es dann per Moun­tain Go-Kart, zuvor aber stärk­ten sich die Eben­seer frei­lich noch aus­gie­big an einer zünf­ti­gen Jau­se und den herr­li­chen Aus­bli­cken auf den Dach­stein und die Schlad­min­ger Tauern.

Nach dem lus­ti­gen Down­hill auf drei Rädern reis­te die Geburts­tags­grup­pe wie­der zurück nach Eben­see, wo die 1971er den lus­ti­gen Tag bei gemüt­li­chem Bei­sam­men­sein im Gast­haus Him­mel aus­klin­gen ließen.

Foto: pri­vat