Erstes Heimspiel der “Gmundner Haie” steht bevor

Das War­ten hat ein Ende — das ers­te Heim­spiel der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS in der 3. höchs­ten Eis­ho­ckey­li­ga steht bevor!

Es wird heiß im Hai­fisch­be­cken Gmun­den. Die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den bren­nen auf das ers­te Heim­spiel in der 3. höchs­ten Eis­ho­ckey­li­ga Öster­reichs. Und das fin­det am Sams­tag 23.10.2021 mit Spiel­be­ginn 18:15 Uhr in der Eis­hal­le Gmun­den statt. Als Geg­ner kommt mit dem EV ZELT­WEG gleich eine Mann­schaft mit Bun­des­li­ga­er­fah­rung und wird die jun­ge SHARK-Trup­pe unter Trai­ner Man­fred MÜHL­LECH­NER gleich vor eine har­te Auf­ga­be stel­len. Natür­lich erwar­tet die Eis­ho­ckey­fans im Hai­fisch­be­cken Gmun­den nicht nur ein tol­les Eis­ho­ckey­match, son­dern auch ein ent­spre­chen­des Eröff­nungpro­gramm, bei dem auch alle Spie­ler, der Trai­ner und die Ver­ant­wort­li­chen im Ver­ein vor­ge­stellt wer­den. Und da sind spe­zi­ell im Kader der SHARKS eine Men­ge Über­ra­schun­gen auf Lager!

Vom Niveau her ist die 3. höchs­te Eis­ho­ckey­li­ga Öster­reichs ein Rie­sen Sprung nach vor­ne. 16 Teams, auf­ge­teilt in drei Grup­pen, kämp­fen ab Okto­ber um den Titel. Es ist der Start eines län­ger­fris­ti­gen Pro­jek­tes – die öster­reich­wei­te drit­te Liga soll sich künf­tig Schritt für Schritt wei­ter­ent­wi­ckeln. In der Grup­pe der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS sind klin­gen­de Namen wie WIE­NER EIS­LAUF­VER­EIN, EV Zelt­weg, der Geg­ner am 23.10.2021, ATSE Graz und der KARPFEN­BER­GER SV, alle Teams haben Bun­des­li­ga und Ober­li­ga Erfah­rung und sind gespickt mit eh. Eis­ho­ckey­spie­lern aus der Bundesliga.

Durch die Neu­errich­tung der Ban­de in der Eis­hal­le Gmun­den war lei­der für die SHARKS kein Trai­ning mög­lich und sie muss­ten nach nur zwei Trai­nings­spie­len die neue Sai­son gleich gegen den WEV aus­wärts antre­ten. Mit einem Ergeb­nis von 5:4 für Wien zeig­ten die Gmund­ner aber gleich kräf­tig auf. Nur eine Woche spä­ter gegen den ATSE Graz wur­de den Hai­en aber doch die Gren­zen auf­ge­zeigt und der Trai­nings­rück­stand räch­te sich eben­falls. Nach einem guten ers­ten Spiel­ab­schnitt stand es 2:1 für die Haus­her­ren. Am Ende der Begeg­nung war es dann doch eine eher bit­te­re 7:1 Nie­der­la­ge, die aber auch aus Sicht des Geg­ners zu hoch aus­fiel. Es fehl­te lei­der das Tor­glück und auch die Kraft und das Trai­ning in den Beinen.

Dies soll sich am 23.10.2021 beim ers­ten Heim­spiel auf alle Fäl­le ändern. Seit heu­te 14.10.2021 wur­de das offi­zi­el­le Trai­ning für Nach­wuchs und alle Mann­schaf­ten der SHARKS in der Eis­hal­le Gmun­den gestar­tet und die neue Ban­de kann rich­tig getes­tet wer­den. Ein gro­ßes Dan­ke­schön an die Gemein­de Gmun­den für die Errich­tung der moderns­ten Ban­de um die Eis­flä­che zur Sicher­heit der Sport­ler. Ab sofort kön­nen alle Eis­ho­ckey­fans unter www.traunsee-sharks.com die Ein­tritts­kar­ten oder auch Sai­son­kar­ten online erwer­ben. Der Ein­tritt zu den Eis­ho­ckey­spie­len ist nur mit 3G Nach­weis mög­lich und wird beim Haupt­ein­gang geprüft. Auf der Tri­bü­ne ist freie Platz­wahl, die Besu­cher­zahl ist mit 490 Fans begrenzt. Also auf am Sams­tag 23.10.2021 in das Hai­fisch­be­cken Gmun­den zum ers­ten Heim­spiel der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den gegen EV ZELTWEG.

Am Diens­tag 26.10.2021 folgt das nächs­te High­light mit dem zwei­ten Heim­spiel gegen den KARPFEN­BER­GER SV in der Eis­hal­le Gmun­den. Spiel­be­ginn eben­falls um 18:15 Uhr.

Bericht und Bil­der PETER SOM­MER FOTOPRESS