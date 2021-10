FPÖ Schörfling: Brigitte Klein zur neuen Ortsparteiobfrau gewählt

Beim Orts­par­tei­tag der FPÖ Schörf­ling wur­de Mag. Bri­git­te Klein ein­stim­mig zur neu­en Orts­par­tei­ob­frau gewählt.

Klein folgt damit Mar­kus Wein­gart­ner nach, der neben Manu­el Flach­ber­ger künf­tig als Stell­ver­tre­ter unter­stüt­zend zur Sei­te ste­hen wird. Neu in der Orts­par­tei­lei­tung ist Bern­hard Dan­ner. Der 33-jäh­ri­ge Unter­neh­mer wur­de eben­falls ein­stim­mig zum neu­en Stell­ver­tre­ter gewählt. Im Rah­men des Orts­par­tei­ta­ges wur­den auch die per­so­nel­len Wei­chen für die neue Gemein­de­rats­pe­ri­ode gestellt. Künf­tig wer­den Bri­git­te Klein, Manu­el Flach­ber­ger, Ger­hard Kani­ak und Gerold Gru­ber als Gemein­de­rä­te ihre Erfah­rung in der Gemein­de­stu­be einbringen.

„ Ich freue mich auf die Her­aus­for­de­run­gen in der neu­en Peri­ode und die Zusam­men­ar­beit mit unse­rem moti­vier­ten Team. Es müs­sen in den kom­men­den Jah­ren vie­le rich­tungs­wei­sen­de Ent­schei­dun­gen getrof­fen und wich­ti­ge Pro­jek­te umge­setzt wer­den“, so die neue Obfrau Bri­git­te Klein.

Bezirks­par­tei­ob­mann und FP-Gesund­heits­spre­cher NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak, selbst erfah­re­ner Gemein­de­man­da­tar in Schörf­ling, bedank­te sich bei allen Mit­glie­dern für den uner­müd­li­chen Ein­satz und gab in sei­nem Bericht einen span­nen­den Ein­blick in das aktu­el­le Gesche­hen der Bundespolitik.

Quel­le: FPÖ