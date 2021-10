HLA für Mode Ebensee immer topaktuell

Die HÖHE­RE LEHR­AN­STALT für Mode in Eben­see am Traun­see mit den Aus­bil­dungs­schwer­punk­ten „Mar­ke­ting und Visu­al Mer­chan­di­sing“ und „Gra­fik und Design“ bie­tet durch die enge Zusam­men­ar­beit mit renom­mier­ten Fir­men für jun­ge Damen und Her­ren das Sprung­brett für eine künf­ti­ge Kar­rie­re in ver­schie­de­nen Berufssparten.

Durch pra­xis­na­he Pro­jek­te in den kauf­män­ni­schen, fach­li­chen und all­ge­mein­bil­den­den Unter­richts­ge­gen­stän­den wird eine fun­dier­te Basis für den Beruf nach der Rei­fe- und Diplom­prü­fung gelegt.

Besu­chen Sie den Stand der Mode­schu­le Eben­see bei der Bil­dungs­mes­se Wels von 6. – 9. Okto­ber 2021, Hal­le 21, Stand 366.

Foto: pri­vat