Jehovas Zeugen — Livetagung mit Rednern aus Oberösterreich

Die Gemein­de von Jeho­vas Zeu­gen in Gmun­den lädt zur digi­ta­len Live­ta­gung am 31. Okto­ber um 09:30 ein.

Die Kon­gress­se­rie 2021/2022 von Jeho­vas Zeu­gen dreht sich um das The­ma Glau­be. Dar­um lau­tet das Mot­to der nächs­ten Tagung: „Habt Glau­ben!“ Das Live­pro­gramm beinhal­tet meh­re­re Sym­po­si­en und Vor­trä­ge mit Red­nern aus der Region.

Das Pro­gramm kann bereits jetzt auf der Web­site jw.org unter „Publi­ka­tio­nen“ > „Bücher & Bro­schü­ren“ ein­ge­se­hen wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie den kos­ten­lo­sen Zugang zur Tagung kön­nen über die Kon­takt­te­le­fon­num­mer erfragt werden.

War­um immer noch „nur“ digital?

Jeho­vas Zeu­gen füh­ren bereits seit März 2020 pan­de­mie­be­dingt kei­ne Prä­senz­got­tes­diens­te mehr durch und haben welt­weit kon­se­quent auf digi­ta­le Wege umge­stellt. Dadurch ver­su­chen sie wei­ter­hin, ihre Gesund­heit sowie die ihres Umfelds so gut es geht zu schüt­zen. Dar­um füh­ren auch Jeho­vas Zeu­gen in Gmun­den ihre Got­tes­diens­te aktu­ell nur per Video­kon­fe­renz durch.

E‑Mail: jw.gmunden@gmail.com

Tel.: 0699 / 10729897