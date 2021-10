Langer Tag der Flucht 2021mit Mahnwache in und vor der Pfarrkirche Gschwandt

In Zusam­men­ar­beit mit dem Flücht­lings­hilfs­werk der Ver­ein­ten Natio­nen (UNHCR) ver­an­stal­te­te auch die Pfar­re Gschwandt am Frei­tag 1.10.2021 eine Mahn­wa­che im Rah­men des „Lan­gen Tages der Flucht“. Das The­ma Flucht und Migra­ti­on, dass sehr emo­tio­nal und oft unse­ri­ös geführt wird, soll­te alle Men­schen tief berüh­ren. Ver­an­schau­licht durch vie­le Sta­tio­nen vor und in der Pfarr­kir­che Gschwandt haben sich vie­le Hel­fer der Pfar­re Gschwandt unter Orga­ni­sa­ti­ons­lei­ter Josef GRU­BER sehr bemüht, allen inter­es­sier­ten Men­schen ob jung oder alt ein Bild über die Lage der Flucht und Migra­ti­on zu schaffen.

Und vie­le Bewoh­ner und Besu­cher in der Umge­bung von Gschwandt konn­ten sich zwi­schen 9:00 und 21:00 Uhr davon über­zeu­gen. Auch eine Grup­pe des Cari­tas Kin­der­gar­ten Gschwandt war gekom­men und brach­te einen Korb mit Spen­den in Form von Spiel­sa­chen und Bücher aus ihrem Spiel­zeug­schatz mit. Josef GRU­BER saß inmit­ten der Kin­der­schar und erklär­te in beein­dru­cken­der Wei­se den Klei­nen die Situa­ti­on von flüch­ten­den Kin­dern, denen das Lachen, sei es durch Ver­lust der Eltern, durch Här­te, Käl­te, ihrer spär­li­chen Spiel­sa­chen und unvor­stell­ba­ren Qua­len ver­gan­gen ist. Ein sehr berüh­ren­der Moment, der am Schluss mit Applaus der Kin­der endete.

Zur Stär­kung gab es in der Kir­che zur frei­en Ent­nah­me Süßig­kei­ten aus aller Her­ren Län­der und eine Power­Point Prä­sen­ta­ti­on zum The­ma lief im 30 Minu­ten Takt auf einer gro­ßen Lein­wand vor dem Altar. Erwor­ben konn­te auch das Buch „WIR“ der Migra­ti­ons­for­sche­rin Dr. Judith KOH­LEN­BER­GER wer­den. Am Abend brann­ten dann Fackeln und Lich­ter vor der Kir­che, um auf die aktu­ell „bren­nen­de“ Situa­ti­on auf­merk­sam zu machen. Als beson­de­re Über­ra­schung kam auch Ryad Saleh-Hama­de, der mit sei­ner Fami­lie nach der Flucht eine Wei­le im Pfarr­heim Gschwandt wohn­te vor­bei und blick­te noch­mals mit Josef Gru­ber auf die Schau­ta­fel sei­ner Geschich­te zurück. Sicht­bar betrof­fen ent­zün­de­te er vor dem auf­ge­stell­ten Zelt am Kir­chen­platz eine Gedenk­ker­ze. Die Pfar­re Gschwandt bedankt sich für die groß­zü­gi­gen Spen­den für Men­schen auf der Flucht und regen Besuch beim Tag der lan­gen Flucht in und vor der Pfarr­kir­che Gschwandt.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS