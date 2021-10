Müder Drogenlenker ließ sich Fake Urin bringen

Ein gewief­ter Dro­gen­len­ker hat Sams­tag­abend in Gmun­den ver­sucht die Poli­zei aus­zu­trick­sen. Um den Dro­gen­kon­sum zu ver­heim­li­chen, ließ sich der Mann von sei­ner Fami­lie eine Pro­be mit dro­gen­frei­em Urin auf die Wache schmug­geln. Der Betrug flog auf, dem 20-Jäh­ri­gen wur­de der Füh­rer­schein abgenommen.

Am 2. Okto­ber 2021 um 21:40 Uhr wur­de in Gmun­den auf der Bahn­hof­stra­ße ein Pkw-Len­ker von Poli­zis­ten zu einer Kon­trol­le ange­hal­ten, da die­ser zuvor in star­ken Schlan­gen­li­ni­en bzw. teil­wei­se auf dem fal­schen Fahr­strei­fen gefah­ren war. Als die Poli­zis­ten sich dem Pkw näher­ten, war der Len­ker, ein 20-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den, dabei sich inten­siv mit Par­füm einzusprühen.

Len­ker ver­wei­ger­te vor­erst Urintest

Da die Beam­ten bei der Kon­trol­le meh­re­re Anzei­chen einer Sucht­mit­tel­be­ein­träch­ti­gung fest­stell­ten, wur­de der 20-Jäh­ri­ge zu etwai­gem Kon­sum befragt, den er vehe­ment ver­nein­te. Einen frei­wil­li­gen Urin­test ver­wei­ger­te der Len­ker, eine Begrün­dung dafür woll­te er jedoch nicht ange­ben. Der 20-Jäh­ri­ge wur­de zur Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den gebracht, um ihn einer Ärz­tin zwecks Fahr­taug­lich­keits­un­ter­su­chung vorzuführen.

Fami­lie brach­te “dro­gen­frei­en Urin” für Test

Vor Ein­tref­fen der Ärz­tin tele­fo­nier­te der 20-Jäh­ri­ge und bin­nen fünf Minu­ten fan­den sich sechs sei­ner Fami­li­en­mit­glie­der am Park­platz der PI Gmun­den ein. Dar­auf­hin gab der jun­ge Mann gegen­über den Beam­ten an, sei­ne Mei­nung geän­dert zu haben und er wol­le nun doch einen frei­wil­li­gen Urin­test durch­füh­ren las­sen. Da die­ser plötz­li­che Sin­nes­wan­del für die Poli­zis­ten äußerst befremd­lich war, wur­de ihm eine Per­sons­durch­su­chung in Aus­sicht gestellt. Plötz­lich zog der Ver­däch­ti­ge eine als “Hand­sei­fe” getarn­te Packung “Clean Urin” frei­wil­lig aus sei­ner Unterhose.

Bei der Per­sons­durch­su­chung stell­ten die Beam­ten deut­li­chen Can­na­bis-Geruch an der Klei­dung des Ange­zeig­ten fest. Dies erklär­te das exzes­si­ve Par­füm-Sprü­hen zu Beginn der Amts­hand­lung. Bei der anschlie­ßen­den kli­ni­schen Unter­su­chung stell­te die Ärz­tin eine deut­li­che Sucht­mit­tel­be­ein­träch­ti­gung fest und nahm dem 20-Jäh­ri­gen Blut zur wei­te­ren Unter­su­chung ab.

Immer wie­der eingeschlafen

Dem Len­ker, der wäh­rend der Amts­hand­lung mehr­mals ein­ge­schla­fen war, wur­de der Füh­rer­schein abge­nom­men und er wird der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ