Region repariert – ein Dutzend Repair Cafés

Die drei Ote­lo-Stand­or­te Gmun­den, Vöck­la­bruck und Vorch­dorf bie­ten abwech­selnd und kon­ti­nu­ier­lich bis Som­mer 2022 Repair Cafés an. Monat­lich oder in man­chen Mona­ten sogar wöchent­lich kann man dabei sei­nen defek­ten Gerä­ten ein neu­es Leben verschaffen.

Die Offe­nen Tech­no­lo­gie-Labo­re betrei­ben die gesel­li­gen Tref­fen fürs kos­ten­lo­se sel­ber Repa­rie­ren mit fach­kun­di­ger Hil­fe seit ihrer Grün­dung in der Regi­on, also seit 10 Jahren.

„Wir mer­ken, dass sich grund­sätz­lich was ver­än­dert“, weiß der in Gmun­den ehren­amt­lich täti­ge Tech­ni­ker Georg Stad­ler. „Am Anfang sind nur Tech­nik-Tüft­ler oder alter­na­tiv Ein­ge­stell­te gekom­men, jetzt wird Repa­rie­ren auch für die Jun­gen attrak­tiv. In der Kli­ma­kri­se, in einer alter­na­tiv­los not­wen­di­gen Green Eco­no­my, nach Auf­tre­ten der „Fri­days For Future“ wan­deln sich die Paradigmen.“

Para­dig­men­wech­sel

Viel frü­her war Pfan­nen­fli­cker ein eige­ner Beruf. Wer Wol­le brauch­te, trenn­te alte Stick­wes­ten auf. Schu­he wur­den gedop­pelt und ver­erbt. Im Wirt­schafts-Boom der Nach­kriegs­jahr­zehn­te wur­de das aller­dings anders: Wer repa­rier­te, galt als rück­stän­dig, arm, weil er sich das Neu­es­te nicht leis­ten konn­te, dumm, weil er die Vor­tei­le neu­es­ter Tech­nik nicht begriff, unat­trak­tiv, weil er alte Sachen hat­te oder trug. Er war auch ein Feind des Auf­schwun­ges, weil er die Wirt­schaft nicht am Brum­men hielt.

Heu­te ist jemand, der repa­riert, ein Umwelt­schüt­zer, weil er Roh­stoff­ver­brauch und Emis­sio­nen min­dert, klug, weil er sich Geld spart, tech­nisch ver­siert, weil er klei­ne­re Repa­ra­tu­ren sel­ber beherrscht, modisch durch sei­ne Upcy­cling-Acces­soirs und ein kri­ti­scher Vor­aus­den­ker, weil er aus dem Kon­sum- und Weg­werf­wahn­sinn aussteigt.

Ter­mi­ne:

Fr., 8. 10., 16 Uhr, Ote­lo Gmun­den im alten Kapu­zi­ner­klos­ter, Klos­ter­platz 2

Fr., 12. 11, 16 Uhr, Ote­lo Gmunden

Fr., 19. 11., 14 Uhr, Ote­lo Vöck­la­bruck im Offe­nen Kul­tur­haus OKH, Hans Hat­schek-Stra­ße 24

Sa„ 27. 11., 15 Uhr, Ote­lo Vorch­dorf im Schul­zen­trum, Schul­stra­ße 8

Fr., 7. 1., 16 Uhr, Ote­lo Gmunden

Fr., 11. 2., 16 Uhr, Ote­lo Gmunden

Fr., 18. 3., 16 Uhr, Ote­lo Gmunden

Sa., 26. 3., 15 Uhr, Ote­lo Vorchdorf

Fr., 29. 4., 16 Uhr, Ote­lo Gmunden

Sa., 28. 5., 15 Uhr, Ote­lo Vorchdorf

Fr., 3. 6., 16 Uhr, Ote­lo Gmunden

Fr., 11. 6., 14 Uhr, Ote­lo Vöcklabruck

Repa­ra­tur­hel­fe­rIn­nen gesucht

Repair Cafés leben von der Gesel­lig­keit und von einer kos­ten­lo­sen und nie­der­schwel­li­gen Ver­mitt­lung von Fer­tig­kei­ten. Die Ote­los suchen tech­nisch ver­sier­te Men­schen, die ande­ren hel­fen, dabei aber auch ihr eige­nes Know How noch ver­bes­sern wollen.

Vie­le sind im Behe­ben mecha­ni­scher Defek­te gut geübt, möch­ten aber in Sachen Elektronik/Löten noch dazu­ler­nen. Für sie arran­giert Ote­lo einen kos­ten­lo­sen und nie­der­schwel­li­gen Elec­tro­nic Basics-Lehr­gang. Dar­an Inter­es­sier­te mögen sich beim Gmund­ner Ote­lo-Obmann Fritz Feicht­in­ger melden!

0664 / xxx, fritz-feichtinger@aon.at

Repair Café-Regeln:

Repair Cafés sind Ama­teur-Work­shops, kein Pfusch und somit kei­ne Kon­kur­renz zu gewerb­li­chen Reparatur-Betrieben.

Der Gast repa­riert immer sel­ber mit, assis­tiert von einer Per­son, die ihm hilft.

Das Repa­rie­ren ist kos­ten­los. Kos­ten für Ersatz­tei­le trägt der Gast.

Werk­zeug kann mit­ge­bracht wer­den, wird aber auch von Ote­lo zur Ver­fü­gung gestellt.

Es gibt kei­ne Gewähr­leis­tung, also kei­ne Garan­tie fürs Gelingen.

Die aktu­el­len Covid-19-Bestim­mun­gen sind immer einzuhalten.

Kon­tak­te zu Ote­lo für Fragen

Fritz Feicht­in­ger (Gmun­den): 0650 / 8651768 fritz_feichtinger@aon.at

Alfred Hol­li­netz (Vorch­dorf): 07612 / 8245 alfred.hollinetz@aon.at

Franz Win­ter (Vöck­la­bruck): 0664 / 432985 franz.winter1@aon.at

Kräf­ti­ger Rücken­wind vom Land bis zur EU

Der Repa­ra­tur­bo­nus des Lan­des Ober­ös­ter­reich för­dert gewerb­li­che Repa­ra­tu­ren diver­ser Gerä­te mit 50 Pro­zent der Kos­ten und beträgt maxi­mal 100 Euro. Die Web­site reparaturfuehrer.at macht es ein­fach, den nächst­ge­le­ge­nen Repa­ra­tur­be­trieb für sein Gerät zu fin­den und den Bonus dort ein­zu­lö­sen. Die EU hat soeben das Recht auf Repa­ra­tur beschlos­sen, ein mäch­ti­ges Instru­ment, das die Her­stel­lung von min­der­wer­ti­gen, bil­li­gen Weg­werf­pro­duk­ten lang­fris­tig ver­hin­dern soll.

Details www.otelo.or.at