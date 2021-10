SAFER SIX — a cappella Boy Group am 13.11.21 im Pfarrzentrum Pinsdorf

Am Sams­tag 13. Novem­ber gas­tiert die öster­rei­chi­sche a capel­la Boy-Group „Safer Six“ mit ihrem Pro­gramm „bleibt alles anders“ um 19 Uhr im Pfarr­zen­trum Pinsdorf.

Ver­än­de­rung ist die ein­zi­ge Kon­stan­te im Leben – und wenn das Leben Haken schlägt, dann neh­men wir ein­fach die Abkür­zung und erwar­ten es wei­ter vor­ne. Alles bleibt anders – und Safer Six sind zurück, wie sie nie weg waren! Mit Songs, die Sie ken­nen und viel­leicht noch nie gehört haben. Mit dem A‑cap­pel­la-Güte­sie­gel von 2020 bleibt alles neu, bleibt alles beim Bes­ten, bleibt alles – anders.

In den letz­ten Mona­ten haben wir gelernt, mit Babye­le­fan­ten zu leben, dass man in wirk­li­chen Kri­sen­si­tua­tio­nen nie genug WC-Papier und Nudeln haben kann und dass auch Live-Musik ein­mal Pau­se machen muss. Aber das War­ten hat ein Ende.

Kar­ten­preis

20 € regu­lär bzw. 15 € ermäßigt

Freie Platzwahl

Ein­lass ab 18 Uhr, Kar­ten­re­ser­vie­run­gen sind jeder­zeit möglich

Kar­ten-Hot­line 0676 8776 5293.

Kar­ten­vor­ver­kauf im Pfarr­se­kre­ta­ri­at der Pfar­re Pins­dorf, in der Tra­fik Gras­ser, im Pfarr­se­kre­ta­ri­at Pins­dorf, bei Blu­men Nuss­bau­mer und in der Land­apo­the­ke Pins­dorf. Kar­ten kön­nen auch per Mail pfarre.pisnmdorf@dioezese-linz.at bestellt werden.

Bit­te die aktu­el­len Coro­na-Regeln beachten

Fotos: pri­vat