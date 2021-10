WEV und Kapfenberg starten erfolgreich in neue ÖEL

Der Grup­pe Nord-Ost der neu­en Ö Eis­ho­ckey Liga kam das Pri­vi­leg zuteil, die neue dritt­höchs­te Spiel­klas­se zu eröff­nen. Der Wie­ner Eis­lauf-Ver­ein setz­te sich dabei Sams­tag­abend gegen den UEHV „RAUCH Tech­no­lo­gy“ Traun­see-Sharks Gmun­den 5:4 durch, der Kap­fen­ber­ger SV EHC errang einen 5:3‑Auswärtssieg beim EV Zelt­weg Mur­tal Lions.

Die Wie­ner leg­ten den Grund­stein zum Sieg im Mit­tel­drit­tel. Nach 0:2‑Rückstand in den ers­ten 20 Minu­ten, dreh­te man die Par­tie im zwei­ten Drit­tel kom­plett. Pos­pi­sil, Ehren­reich, Dils­ky, Kotin­sky und Schö­nau­er stell­ten auf 5:2, Flat­scher gelang kurz vor der Pau­se noch das 3:5 aus Sicht der Gäs­te. Gmun­den müh­te sich im drit­ten Abschnitt ab, dem Spiel noch­mals eine Wen­de zu geben, der Anschluss­tref­fer zum 4:5 durch Graf in der 58. Minu­te erfolg­te aller­dings zu spät.

Wie­ner Eis­lauf-Ver­ein vs. UEHV „Rauch Tech­no­lo­gy“ Traun­see Sharks Gmun­den 5:4 (0:2, 5:1, 0:1) Sa., 02. Okto­ber 2021, 19:00 Uhr

Tor­schüt­zen Wie­ner Eis­lauf-Ver­ein: Pos­pi­sil (23:32, A1: Nador, A2: Pier­ron), Ehren­reich (29:35, A1: March­hart, A2: Zan­do­nel­la), Dils­ky (31:17, A1: Pos­pi­sil, A2: Nador), Kotin­sky (36:20, A1: Pos­pi­sil, A2: Nador), Schö­nau­er (38:16, A1: Luggin)

Tor­schüt­zen UEHV “Rauch Tech­no­lo­gy” Traun­see Sharks Gmun­den: Flat­scher (4:28), Klöckl (18:42, A1: Motil, A2: Flat­scher), Flat­scher (39:45, A1: May­er, A2: Motil), Klöckl (57:39, A1: Motil, A2: Marton)

Am Sams­tag 23.10.2021 mit Spiel­be­ginn 18:00 Uhr emp­fan­gen die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den die Cracks des Eis­ho­ckey­ver­ei­nes Zelt­weg in der Eis­hal­le Gmun­den. Erst­mals kann dann die neu mon­tier­te Ban­de aus­gie­big getes­tet wer­den. Natür­lich wird die­ses ers­te Heim­spiel auch von einem ent­spre­chen­den Rah­men­pro­gramm beglei­tet und die Heim­mann­schaft mit allen Neu­zu­gän­gen vorgestellt.

Und da gibt es äußerst inter­es­san­te Zugän­ge an tol­len Cracks, „Heim­keh­rer“ die man aus frü­he­ren Zei­ten kennt, Stamm­spie­ler aus eige­nen Rei­hen und natür­lich auch die Team,- und Ver­eins­füh­rung wird vor­ge­stellt. Gleich am Natio­nal­fei­er­tag 26.10.2021 der nächs­te Pau­ken­schlag und Knal­ler mit dem Karpfen­ber­ger SV in der Eis­hal­le Gmun­den. Alle Besu­cher und Fans kön­nen sich auf eine garan­tiert span­nen­de Sai­son gefasst machen. Die Eis­ho­ckey­spie­le im Hai­fisch­be­cken Gmun­den fin­den mit Publi­kum statt, es gel­ten die der­zei­ti­gen Coro­na­re­geln mit 3G, die Kon­trol­le und Regis­trie­rung fin­det im Ein­gangs­be­reich statt.

