Feuerwehr-Pflichtbereich Laakirchen stellt Können in technischer Hilfeleistung eindrucksvoll unter Beweis

Bereits Mit­te August die­ses Jah­res star­te­ten die Vor­be­rei­tun­gen und Trai­nings unter Covid-Bedin­gun­gen für die dies­jäh­ri­ge Abnah­me zur Leis­tungs­prü­fung „Tech­ni­sche Hil­fe­leis­tung“ in den Laa­kirch­ner Feuerwehren.

Ins­ge­samt 17 Feu­er­wehr­kräf­te aus allen sechs Laa­kirch­ner Feu­er­weh­ren stell­ten sich die­sen for­dern­den Prü­fun­gen. Schluss­end­lich konn­te eine Grup­pe in „Bron­ze“, eine Grup­pe in „Sil­ber“ und zwei Grup­pen in der Königs­dis­zi­plin „Gold“ die Vor­ga­ben mit Bra­vour erfüllen.

Abschnitts-Feu­er­wehr­kom­man­dant BR Tho­mas Drei­blmei­er und Pflicht­be­reichs­kom­man­dant ABI Jür­gen Sturm über­ga­ben im Anschluss an die Prü­fun­gen die begehr­ten Leistungsabzeichen.

Der Dank gilt den teil­neh­men­den Grup­pen, in ers­ter Linie aber den Aus­bild­nern für ihren Ein­satz im Sin­ne der Sicher­heit der Stadt Laakirchen.