Gmundner Turnermusi im Lungau

All­jähr­lich begeht die Tur­ner­mu­si vom Turn­ver­ein Gmun­den 1861 einen Aus­flug, der am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de Tams­weg als Ziel hatte.

Auf der Hin­fahrt über Bad Goi­sern, Paß Gschütt, einer Mit­tags­rast in Rad­stadt, wur­de vor Ober­tau­ern das Natur­schau­spiel des Johan­nes Was­ser­falls bewundert.

Mit dem ört­li­chen Turn­ver­ein wur­de Kon­takt auf­ge­nom­men und dies hat sich als gegen­sei­ti­gen Voll­tref­fer her­aus­ge­stellt. Eine gemein­sa­me Wan­de­rung im Schön­feld auf die Mat­te­hans­hö­he (2086m), konn­te der hef­ti­ge Föhn­sturm die Gmund­ner nicht stop­pen. Auf der Tur­ner­hüt­te gab es eine kuli­na­ri­sche Stär­kung und wir erhiel­ten wert­vol­le Infor­ma­tio­nen über den Berg­bau und die Eisen­ge­win­nung im Lun­gau. Der Abend war einer Lun­gau­er Spe­zia­li­tät vor­be­hal­ten, es gab im Gast­haus Kan­dolf ein Schaf­auf­bratl, dass mit einem unter­halt­sa­men Abend mit Gesang und Musik viel Gele­gen­heit bot, die Lach­mus­keln zu aktivieren.

Der Sonn­tag fand eine Fort­set­zung mit einer Füh­rung im ehr­wür­di­gen Schüt­zen­haus am Pre­ber­see und ein Rund­gang um den See, ein land­schaft­li­ches Juwel. Nach der Mit­tags­rast in Murau konn­te uns bei der Fahrt über den Sölkpaß der Herbst in sei­ner Far­ben­bracht beeindrucken.