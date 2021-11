Nachspiel Rauch Technology Sharks Gmunden vs SV Kapfenberg

Zwei Drit­tel des Meis­ter­schafts­spie­les am 23.10.2021 zwi­schen den RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den und SV KAP­FEN­BERG in der Eis­hal­le Gmun­den schau­te es nach dem 1. Sieg für die Gmund­ner Chracks aus. Beim Spiel­stand von 2:1 für die SHARKS hat­te die Heim­mann­schaft ein­deu­tig die Füh­rungs­rol­le über­nom­men. Dann ver­sag­te aber bei der Eis­auf­be­rei­tung in der Drit­tel­pau­se die Eis­ma­schi­ne. Die Spiel­flä­che war spe­zi­ell in den Tor­be­rei­chen schwer oder kaum bespiel­bar, eine Fort­set­zung der Begeg­nung wur­de durch KAP­FEN­BERG abgelehnt.

Der öster­rei­chi­sche Eiho­ckey­ver­band hat eine Ent­schei­dung getrof­fen: das 3. Drit­tel muss aus­ge­spielt wer­den und dies war am Diens­tag 02.11.2021 um 19.30h in der Eis­hal­le Gmun­den der Fall. Bei­de Mann­schaf­ten muss­ten in der sel­ben Beset­zung wie am 23.10.2021 antre­ten. Von der ers­ten Sekun­de an gab es nur eines: VOLL­GAS! Die Gmund­ner Haie bren­nen auf die ers­ten Punk­te, Kap­fen­berg will es heu­te bes­ser machen. Nach drei ver­ge­be­nen Tor­chan­cen bei den Hai­en muss­te es pas­sie­ren, L. WINK­LER erziel­te für die Gäs­te den Aus­gleich zum 2:2 in der 49. Spiel­mi­nu­te. Nur eine Minu­te spä­ter wer es K.REINTHALER der die Kap­fen­ber­ger mit 2:3 in Füh­rung brach­te. Die Ner­ven lagen Plank. Dann die 58. Spiel­mi­nu­te, Mark MAR­TON stürm­te allei­ne gegen das Gäs­te­tor und ver­senk­te die Hart­gum­mi­schei­be zum 3:3 im Tor der Steirer.

Es kam zur 5 Minu­ten Ver­län­ge­rung, die trotz unzäh­li­ger Tor­chan­cen auf bei­den Sei­ten mit 0:0 ende­te. Der Ner­ven­kri­mi ging mit einem Penal­ty schie­ßen wei­ter. Und da wur­de der tota­le Ein­satz der SHARKS end­lich belohnt. Chris­to­pher URSTÖ­GER, And­re FLAT­SCHER und Mark MAR­TON ver­wan­del­ten ihre Penal­tys und Goa­li Rudi HUM­MEL im Tor der Gmund­ner wehr­te drei mal sou­ve­rän ab. Mit 3:1 für die Haie im Penal­ty­schie­ßen war der Sieg der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den Wirk­lich­keit gewor­den und die ers­ten 3 Punk­te am Kon­to der Haie! Und das gegen den unge­schla­ge­nen Tabel­len­füh­rer in der 3. höchs­ten Eis­ho­ckey­li­ga Österreichs.

Bereits am Sams­tag 6.11.2021 geht es in der Meis­ter­schaft mit einem Eis­ho­ckey­schla­ger im Hai­fisch­be­cken Gmun­den wei­ter. Die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS emp­fan­gen den ATSE GRAZ, der der­zeit als Tabel­len Zwei­ter ran­giert. Vor­weg gibt es bei die­ser Begeg­nung eine gro­ße Über­ra­schung, über die sich alle Fans der SHARKS ent­spre­chend freu­en wer­den. Also auf am 6.11.2021 in die Eis­hal­le Gmun­den, die Gmund­ner Haie sind nach dem heu­ti­gen Sieg heiß auf die nächs­ten Punkte!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS