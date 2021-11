Nikolauskonzert in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl mit Stargast Hubert von Goisern am 3. Dezember um 19:00 Uhr in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl

Bereits in der elf­ten Auf­la­ge ver­an­stal­tet der Rota­ry Club Bad Ischl das Niko­laus­kon­zert in der Stadt­pfarr­kir­che St. Niko­laus in Bad Ischl. Der Star­gast 2021 ist Hubert von Goi­sern. Tra­di­tio­nel­ler­wei­se ist die Bür­ger­ka­pel­le Bad Ischl mit an Board sowie eines Nach­wuchs­en­sem­bles der Fach­schu­le Instru­men­ten­bau aus Hall­statt „Mex­t­anzl“.

Der Erlös wird wie­der zur För­de­rung benach­tei­lig­ter Kin­der ein­ge­setzt. Dies­mal wer­den vom Bund nicht finan­zier­te Ange­bo­te der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut unter­stützt, die wie­der­um Kin­dern zu Gute kommen.

Natür­lich wer­den die zu die­sem Zeit­punkt gel­ten­den Coro­na-Regeln für Ver­an­stal­tun­gen eingehalten.

Beginn: 19:00 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort: Stadt­pfarr­kir­che Bad Ischl

Kar­ten­vor­ver­kauf: