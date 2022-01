Beziehungsstreit in Weißenkirchen eskalierte – Ehefrau ermordet

In Wei­ßen­kir­chen im Atter­gau hat am Sams­tag ein 46-jäh­ri­ger Ehe­mann sei­ne 42-jäh­ri­ge Frau durch einen Schuss in den Hin­ter­kopf getötet.

Wegen des Ver­dach­tes des Mor­des ermit­telt das Lan­des­kri­mi­nal­amt seit dem Nach­mit­tag des 8. Jän­ner 2022. Gegen 14:45 Uhr war in einem Wohn­haus in Wei­ßen­kir­chen im Atter­gau ein jah­re­lang schwe­len­der Bezie­hungs­streit eines Ehe­paa­res eska­liert, so die Polizei.

Ehe­frau am Ess­tisch in Kopf geschossen

Der 46-Jäh­ri­ge soll sei­ne auf ihn regis­trier­te Faust­feu­er­waf­fe genom­men und sei­ner 42-jäh­ri­gen Gat­tin, die gera­de am Ess­tisch saß, in den Hin­ter­kopf geschos­sen haben. Danach ver­stän­dig­te der Mann über den Not­ruf die Poli­zei und ließ sich wider­stands­los festnehmen.

Opfer starb im Krankenhaus

Nach­dem die 42-Jäh­ri­ge beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te noch Lebens­zei­chen zeig­te, wur­de sie mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kep­ler Uni­kli­ni­kum nach Linz geflo­gen. Dort erlag sie jedoch noch am Abend ihren schwe­ren Kopfverletzungen.

Ehe­mann geständig

Der 46-Jäh­ri­ge zeig­te sich bei sei­ner Ein­ver­nah­me umfas­send gestän­dig. Er wur­de über Auf­trag der Staats­an­walt­schaft Wels in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert. Im Wohn­haus der bei­den stell­ten die Poli­zis­ten neben der Tat­waf­fe noch drei Lang­waf­fen sicher, die der Mann legal beses­sen hat­te. Zur Klä­rung der genau­en Todes­ur­sa­che ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft Wels die Obduk­ti­on der Frau an. Die Ermitt­lun­gen lau­fen, so die Polizei.

