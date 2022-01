Gmundner Persönlichkeit-Hermann GRUBER in der Barbara Karlich Show!

Weit über die Gemein­de­gren­ze hin­aus ist Her­mann GRU­BER aus Gmun­den bekannt. Mit sei­ner Fleisch­haue­rei inclu­si­ve Geschäft in Gmun­den, 2 Filia­len in Alt­müns­ter und in Traun­kir­chen, dem Restau­rant Orter­stu­be in Gmun­den und dem Gast­haus-Fleisch­haue­rei Gru­ber mit eige­ner Schlach­tung in Traun­kir­chen wird dem regen und sym­pa­thi­schen Geschäfts­mann sicher nicht fad.

Trotz­dem hat er aber auch noch die Zeit als “Fern­seh­star” bei der Bar­ba­ra KAR­LICH SHOW im ORF2 auf­zu­tre­ten. Zu bewun­dern war Her­mann GRU­BER heu­te Mon­tag 24.1.2022 und das hat er mit Bra­vur voll­bracht. Ja so ist der Her­mann GRU­BER, vor nichts und nie­mand Angst, immer gut gelaunt und dass ihm sei­ne reich­hal­ti­ge Arbeit auch Spass macht, ist bei die­ser Sen­dung super “rüber­ge­kom­men!”