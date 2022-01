Stadtmusikant ging auf Polizisten los

Mon­tag­abend wur­den zwei Poli­zis­ten von einem aggres­si­ven Musi­ker beschimpft. Der 77-Jäh­ri­ge ging mit Fuß­trit­ten auf die Beam­ten los, er wur­de festgenommen.

Gegen 19:30 Uhr wur­den die bei­den Poli­zis­ten im Bezirk Gmun­den auf einen Musi­kan­ten auf­merk­sam, der in der Innen­stadt mit sei­nem Instru­ment ein Stück spiel­te. Vor dem Ein­tref­fen der Beam­ten leg­te er sein Flü­gel­horn auf sei­nem PKW ab.

Auf die Fra­ge, was der Grund sei­nes Musi­zie­rens im Stadt­zen­trum sei und ob er eine Erlaub­nis der Gemein­de als Stra­ßen­mu­si­kant habe, quit­tier­te der 77-jäh­ri­ge Mann aus dem Bezirk Gmun­den sofort und völ­lig uner­war­tet mit Beschimp­fun­gen. Dann dreh­te er sich schnell in Rich­tung sei­nes Autos und schlug dabei einem der Beam­ten mit der Fah­nen­stan­ge einer Öster­reich­fah­ne, wel­che er unter der Klei­dung im Nacken ste­cken hat­te, in das Gesicht. Mehr­ma­li­ge Auf­for­de­run­gen der bei­den Poli­zis­ten das aggres­si­ve Ver­hal­ten ein­zu­stel­len und sich aus­zu­wei­sen miss­ach­te­te der Mann und ging mit Fuß­trit­ten auf die Beam­ten los.

Den bei­den Poli­zis­ten gelang es den aggres­si­ven Mann fest­zu­neh­men und auf die Poli­zei­in­spek­ti­on zu brin­gen. Dabei trat der Fest­ge­nom­me­ne wei­ter­hin gegen jeden Beam­ten, der ihm vor die Füße kam. Schließ­lich beru­hig­te sich der Mann und konn­te von der Poli­zei ein­ver­nom­men wer­den. Er zeig­te sich zum Sach­ver­halt nicht gestän­dig. Nach Abschluss der Ermitt­lun­gen wird der Mann an die Staats­an­walt­schaft ange­zeigt, so die Polizei.