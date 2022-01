Virtueller Faschingsumzug in der Pfarre Pinsdorf

Da auch in die­sem Jahr kei­ne Faschings­ver­an­stal­tun­gen mög­lich sein wer­den, orga­ni­siert die Pfar­re Pins­dorf einen vir­tu­el­len Faschings­um­zug durch Pins­dorf, in Form eines Vide­os, das die Pfar­re gestal­ten wird.

Um teil­zu­neh­men, ein­fach ein Faschings­fo­to aus frü­he­ren Jah­ren (maxi­mal 2 pro Per­son oder Grup­pe) an fol­gen­de Adres­se schicken:

per Mail: pfarre.pinsdorf@dioezese-linz.at oder per Whats­App: 0676/8776/5293

Die Fotos müs­sen bis spä­tes­tens 20. Febru­ar ein­ge­langt sein. Das Video wird am Faschings­wo­chen­en­de online gestellt. Natür­lich gibt es eine Mas­ken­prä­mie­rung mit tol­len Preisen.