AMS: Ukraine-Flüchtlinge – Chance und Herausforderung zugleich

Ver­stärkt sind sehr vie­le Men­schen aus der Ukrai­ne auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Hei­mat­land. „In Öster­reich, spe­zi­ell im Bezirk ist eine gro­ße Will­kom­mens­kul­tur wahr­nehm­bar und es gehört schnell und unkom­pli­ziert gehan­delt“ teilt Leo­pold Trem­mel, Geschäfts­stel­len­lei­ter des AMS Gmun­den mit.

Um den hil­fe­su­chen­den Per­so­nen rasch die Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten näher­brin­gen zu kön­nen, gibt es auf der Home­page des AMS (www.ams.at) unter dem Punkt „Arbei­ten in Öster­reich und der EU“ sehr vie­le prak­ti­sche und hilf­rei­che Infor­ma­tio­nen auch in ukrai­ni­scher Sprache.

“Wol­len schnellst­mög­lich pas­sen­de Stel­le vermitteln”

„Wir sind bestrebt, Flücht­lin­gen aus der Ukrai­ne, die Arbeit suchen, schnellst­mög­lich eine pas­sen­de Stel­le zu ver­mit­teln“, so Trem­mel. „Wich­tig ist, dass sich die Per­so­nen in den Regis­trie­rungs­zen­tren in Wels oder Linz anmel­den und regis­trie­ren lassen.

Die Regis­trie­rung durch die Exe­ku­ti­ve ist die Vor­aus­set­zung für die Aus­stel­lung der Auf­ent­halts­kar­te, wel­che wir als „blaue Kar­te“ bezeich­nen.“ Mit die­ser „blau­en Kar­te“ kann eine Beschäf­ti­gungs­be­wil­li­gung sei­tens des AMS für Unter­neh­men, die ukrai­ni­sche Mitarbeiter_innen ein­stel­len möch­ten erteilt werden.

Wich­tig ist natür­lich auch, dass Per­so­nen schnellst­mög­lich auch Deutsch ler­nen kön­nen, hier­für wird wie­der­um auch die „blaue Kar­te“ benö­tigt um an Deutsch­kur­sen teil­neh­men zu können.

Quel­le & Foto­nach­weis: AMS Gmunden