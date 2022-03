Salzkammergut bewegt“ – Sportveranstalter nutzen Synergien

„Das Salz­kam­mer­gut im Her­zen Öster­reichs bie­tet mit sei­nen Ber­gen und Seen, mit Kuli­na­rik und Tra­di­ti­on eine facet­ten­rei­che Kul­tur­land­schaft“, sagt Peter See­ba­cher. Er weiß, wovon er spricht, schließ­lich gilt der pas­sio­nier­te Läu­fer als Exper­te in der Tou­ris­mus­bran­che. Er hat aber auch fest­ge­stellt, dass das Salz­kam­mer­gut durch die­se ein­zig­ar­ti­gen Rah­men­be­din­gun­gen mit einer Rei­he tol­ler Sport­events zu einer Spiel­wie­se für Aus­dau­er­sport­ler gewor­den ist.

Aus­tausch und Freu­de an der Bewegung

Das hat den Lauf­sport­ler dazu bewo­gen, die Sport­ver­an­stal­ter des Salz­kam­mer­gu­tes an einen Tisch zu brin­gen. Ganz gleich ob „Mara­tho­ni“ oder Genuss­läu­fer, Renn­rad­crui­ser, Gra­vel- oder Moun­tain­bi­ker, Trailrun­ner oder Gip­fel­stür­mer – für jeden Out­door-Sport­ler gibt es in der Regi­on die pas­sen­de Ver­an­stal­tung und die rich­ti­ge Distanz. „Wir möch­ten die Syn­er­gien nut­zen und nach zwei for­dern­den Jah­ren mit unse­ren Ver­an­stal­tun­gen ein star­kes Lebens­zei­chen an alle Bewe­gungs­freu­di­gen aus­sen­den“, freut sich See­ba­cher über den gelun­ge­nen Schul­ter­schluss. Das Ziel sei­ner Initia­ti­ve ist es, sich gegen­sei­tig aus­zu­tau­schen, das Nut­zen vor­han­de­ner Res­sour­cen und Lust dar­auf zu machen, Wett­kämp­fe zu bestrei­ten. Nicht zuletzt stel­len die­se Sport­events einen wesent­li­chen Wirt­schafts­mo­tor für die gesam­te Regi­on dar.

Teil der Initia­ti­ve sind: Business2Run Gmun­den 05.05.22, Schaf­berg­lauf 21.05.22, Mond­seer Lauf­tag 04.06.22, Pfand­ler Damm­lauf 06.06.22, Bad Isch­ler Kat­rin-Berg­lauf 12.06.22, mozart100 by UTMB 18.06.22, Traun­see Halb­ma­ra­thon 18.06.22, Traun­see Berg­ma­ra­thon 02.07.22, Salz­kam­mer­gut MTB Tro­phy 15.–17.07.22, Bad Isch­ler Voigas17 06.08.22, Hall­stät­ter­see Rund­lauf 11.09.22, Love Run 17.09.22, Lang­bath­see­lauf 18.09.22, Bad Isch­ler Kai­ser­lauf 24.09.22, Loser Berg­zeit­fah­ren 24.09.22 und Wolf­gangs­see­lauf – Salz­kam­mer­gut Mara­thon 15.–16.10.22. Alle zusam­men sor­gen für zahl­rei­che, sport­li­che High­lights im Salzkammergut.

Stär­ker gemeinsam!

„Salz­kam­mer­gut bewegt“ — his­to­risch, emo­tio­nal und sport­lich. Bereits zwei Jah­re vor der Kul­tur­haupt­stadt 2024 mit Bad Ischl & dem Salz­kam­mer­gut spie­gelt die neu gegrün­de­te Initia­ti­ve der Sport­ver­an­stal­tun­gen den Gemein­schafts­sinn einer Regi­on, die unter­schied­li­cher nicht sei kann. Alle Ter­mi­ne unter www.salzkammergutbewegt.at

Quel­le: WKO / Foto: Horst von Bohlen