Heizöl im Traunfluss — Großeinsatz im Salzkammergut

Knapp 20 Liter Heiz­öl gelang­ten Sams­tag­nach­mit­tag in den Traun­fluss. Pas­san­ten bemer­ken den Ölfilm. Die Fol­ge war ein Groß­ein­satz der Ein­satz­kräf­te in Bad Ischl.

Bei der Nach­ver­fol­gung des Öl-Tep­pichs konn­te die Ein­lauf­stel­le aus­fin­dig gemacht wer­den. Es han­del­te sich um einen Regen­ka­nal, im Bereich des Sali­nen­plat­zes. Die Feu­er­wehr errich­te­te meh­re­re Ölsper­ren. Die Kame­ra­den der FF Eben­see lie­fer­ten den Isch­ler Flo­ria­nis drin­gend benö­tig­tes Mate­ri­al für den Ölein­satz nach. Eben­falls gelang es den Ein­satz­kräf­ten, den Regen­ka­nal abzu­dich­ten, somit wur­de ein wei­te­res Ein­lau­fen von Heiz­öl in den Traun­fluss verhindert.

Wie sich in wei­te­rer Fol­ge her­aus­stell­te, trat das Heiz­öl aus einem Gebäu­de am Auböck­platz aus. Über unglück­li­che Umstän­de gelang­te es schließ­lich in den Regen­ka­nal, wel­cher in den Traun­fluss führt.

Ölsper­ren um Traun­see zu schützen

Die Kame­ra­den der FF Eben­see muss­ten schließ­lich wie­der abrü­cken, um den Traun­see vor dem aus­ge­tre­te­nen Heiz­öl zu schüt­zen. So wur­den ihrer­seits am Traun­fluss, vor dem Traun­see Ölsper­ren errich­tet. Nach­dem die meis­ten Spe­zi­al­ma­te­ria­li­en, wie Ölsper­ren, den Isch­ler Kame­ra­den über­las­sen wer­den muss­te, wur­den in wei­te­rer Fol­ge die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Gmun­den und Alt­müns­ter nach Eben­see zur mate­ri­el­len Unter­stüt­zung nach­alar­miert. Bag­ger­un­ter­neh­men und Ent­sor­gungs­un­ter­neh­men unter­stüt­zen den Einsatz.

Bag­ger legt Regen­ka­nal frei

Mit einem Bag­ger wur­de der Regen­ka­nal im Traun­fluss frei­ge­legt, bzw. die Strö­mung des Flus­ses best­mög­lich umge­lenkt. In wei­te­rer Fol­ge konn­ten die ver­stän­dig­ten Abpump­wa­gen in Stel­lung gebracht wer­den. Danach erfolg­te eine ord­nungs­ge­mä­ße Kanalspülung.

Quel­le: FF Bad Ischl