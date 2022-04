BG/BRG Bad Ischl-Ein Tag im Zeichen der Kunst im Lentosmuseum Linz

Die Aus­ein­an­der­set­zung mit Kunst­wer­ken berühm­ter Künst­ler ist Teil des Unter­rich­tes Bild­ne­ri­scher Erzie­hung. Die 5AB des BG/BRG Bad Ischl hat die­se Gele­gen­heit genutzt, Bil­der im Ori­gi­nal zu bestau­nen, und dazu einen Tag im Zei­chen der Kunst mit Schwer­punkt Male­rei im Lent­os Kunst­mu­se­um in Linz verbracht.

Zum einen wur­den die Aus­stel­lung der in Öster­reich gebo­re­nen und 1944 im KZ Ausch­witz ermor­de­ten Künst­le­rin Friedl Dicker-Brand­eis besucht. Friedl Dicker-Brand­eis hat sich nicht nur ihrer eige­nen Kunst in unter­schied­lichs­ten Facet­ten gewid­met (Foto­mon­ta­ge, Zeich­nung, Male­rei, Innen­ar­chi­tek­tur, Tex­til­kunst usw.), son­dern wid­me­te sich auch den jüdi­schen Kin­dern, die im KZ The­re­si­en­stadt inter­niert waren, wo die Künst­le­rin sel­ber von 1942–44 die letz­ten zwei Jah­re ihres Lebens ver­brin­gen muss­te, bevor auch ihr eige­nes Leben im Ausch­witz ihr Ende nahm. Sie ver­such­te den Kin­dern den Gräu­el des All­tags zu neh­men, indem sie sie Malen und Zeich­nen ließ, und ver­bo­te­ner Wei­se Kunst­un­ter­richt gab. Mehr als 7.000 die­ser Kin­der wur­den nicht älter als 15 Jah­re. Eini­ge Zeich­nun­gen die­ser jüdi­schen Kin­der sind u.a. in der Aus­stel­lung ausgestellt.

Den Nach­mit­tag ver­brach­ten sie in der Samm­lung des Lent­os Muse­ums, in der eine Viel­zahl unter­schied­li­cher Künst­le­rIn­nen, schwer­punkt­mä­ßig aus Öster­reich, aus­ge­stellt sind. Die Schü­le­rIn­nen nah­men an einer Füh­rung teil. Im Anschluss beka­men alle kon­kre­te muse­ums­päd­ago­gi­sche Auf­ga­ben gestellt, um so Zugang zu gewis­sen Kunst­wer­ken ihrer Wahl zu erlan­gen. Alles in allem ein inten­si­ver, aber ein­drucks­vol­ler und inter­es­san­ter Tag! Gemüt­lich ging es um 17 Uhr mit dem Zug wie­der retour.