Ein kräftiges Weidmanns Heil im Kongresshaus Toskana Gmunden

Am Sonn­tag 3.4.2022 konn­te nach lan­ger Durst­stre­cke im Kon­gress­haus Tos­ka­na Gmun­den der Bezirks­jä­ger­tag 2022 abge­hal­ten werden.

Bereits seit drei Tagen herrsch­te auf der Tos­ka­na­h­alb­in­sel reges Trei­ben. Da wur­de die dies­jäh­ri­ge Tro­phä­en­schau sorg­sam vor­be­rei­tet und mit Stolz konn­te man heu­te die Jagd­tro­phä­nen des Bezir­kes bewun­dern. Auch der gro­ße Tos­kanasaal war geschmack­voll mit Tier­prä­pa­ra­ten von Ste­fan GRAT­ZER, Tier­prä­pa­ra­tor aus Eben­see und mit hei­mi­schen Fich­ten­bäu­men dekoriert.

Ein wür­di­ger Rah­men für die Huber­tus­mes­se, abge­hal­ten durch Pater JAKO­BUS mit Unter­stüt­zung von Bezirks­jä­ger Stv. Franz WAMPL aus Gschwandt. Musi­ka­lisch wur­de sowohl die Mes­se als auch der dar­auf fol­gen­de Bezirks­jä­ger­tag durch die Jagd­horn­blä­ser­grup­pe aus Viecht­wang gestaltet.

Bezirks­jä­ger­meis­ter Johann ENICHL­MAIR konn­te bei der Eröff­nung eine schier end­los schei­nen­de Lis­te an Ehren­gäs­ten begrü­ßen. Allen vor­an BH Ing.Mag. Alo­is Lanz, die bei­den Natio­nal­rä­tin­nen Bet­ti­na ZOPF und Eli­sa­beth FEICHT­IN­GER, Gmun­dens BGM Mag. Ste­fan KRAPF, Lan­des­jä­ger­meis­ter Her­bert SIEG­HARTS­LEIT­NER, DDI.Dr. Ulrich WOLF­MAYR, BK Chris­ti­an ZIER­LER, Bezirks­hun­de­re­fe­rent Hubert SPIT­ZER und viel Pro­mi­nenz aus Poli­tik, Wirt­schaft und Land,- und Forst­wirt­schaft und natür­lich alle Jagd­kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, ein­fach gesagt „alle JAGA!“

Mit einem „Jagd vor­bei“ durch die Jag­horn­blä­ser wur­de in einer Gedenk­mi­nu­te an 14 ver­stor­be­ne Jäger aus dem Bezirk Gmun­den gedacht. In den Gruß­wor­ten von Mag. Alo­is LANZ, BGM Ste­fan KRAPF, BBK Chris­ti­an ZIER­LER, LA Bet­ti­na ZOPF und Dr. Ulrich WOLF­MAYR wur­de immer wie­der die Wich­tig­keit der Jagd für unser Land und das Gleich­ge­wicht der Natur betont. Jagd ist nicht nur eine Befrie­di­gung des Beu­te­trie­bes der Men­schen, den es ja seit Men­schen­ge­den­ken gibt, Jagd bedeu­tet Hegen und Pfle­gen und eine Regu­la­ti­on des Wild­be­stan­des. Wich­tig ist hier die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen Jäger­schaft und Land,- Forstwirtschaft.

Die Abschuss­quo­te des Lan­des wird gesetz­lich gere­gelt und fest­ge­setzt, so wur­den lt. Aus­füh­run­gen von Bezirks­jä­ger­meis­ter Johann ENICHL­MAIR im Bezirk im ver­gan­ge­nen Jagd­jahr ca 7600 Stück grö­ße­res Wild wie Rot,- Gams,- Reh,- und Schwarz­wild erlegt und ca 1300 Stück Nie­der­wild zur Stre­cke gebracht. Der Jagd­er­folg wur­de durch die Jagd­horn­blä­ser­grup­pe Viecht­wang mit dem Stück “Ver­bla­sen der Jah­res­stre­cke“ abgeschlossen.

Vor der Büh­ne wur­den die aus­ge­zeich­ne­ten Tro­phä­en in Gold, Sil­ber und Bron­ze für Hirsch, Gams m/w und Reh prä­sen­tiert. Der kapi­tals­te 12 jäh­ri­ge Hirsch der Geschich­te der Jäger­schaft Gmun­den wur­de 2021 im Revier Schwar­zen­bach durch Frau Wal­traud MIT­TER­BAU­ER erlegt. Die Tro­phäe erreich­te eine Punk­te­zahl von 218,42. Zum 70er mach­te sich Hubert SPIT­ZER sein wohl schöns­tes Geschenk mit dem Abschuss eines 14 Jah­re alten Hir­sches im Revier Rind­bach. Mit 193,08 Punk­te erreich­te die­se Tro­phäe die Sil­ber­me­dail­le. Hubert SPITZER‘s Freu­de brach­te er mit einem „gewal­ti­gen Juch­hei“ zum Aus­druck. Natür­lich wur­den auch die wei­te­ren Medail­len­ge­win­ner nament­lich auf­ge­ru­fen und mit einem herz­li­chen Weid­manns Heil beglückwünscht.

Im Bereich der Fort­bil­dung gibt es auch ein reich­hal­ti­ges Ange­bot an Kur­sen und Semi­na­ren. Die Jagd ist aus der Gesell­schaft nicht weg­zu­den­ken und ver­dient Respekt und Aner­ken­nung. Dies kann nur funk­tio­nie­ren, wenn Poli­tik, Bevöl­ke­rung und Jäger­schaft gemein­sam für unser Land bereit sind, einen Bei­trag zu leis­ten. Dies trifft für den Jagd­be­zirk Gmun­den erfreu­li­cher Wei­se zu und Bezirks­jä­ger­meis­ter Johann ENICHL­MAIR schloss den Bezirks­jä­ger­tag mit einem „Weid­manns heil!“

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS