Energie AG modernisiert Standort in Gmunden-Spatenstich für neue Technikzentrale PowerService

Der Tra­di­ti­ons­stand­ort Gmun­den der Ener­gie AG Ober­ös­ter­reich wird wei­ter moder­ni­siert und als Tech­nik­zen­tra­le des Unter­neh­mens aus­ge­baut. Damit wird ein wei­te­rer Schritt gesetzt, um für die Anfor­de­run­gen der digi­ta­len Zukunft gerüs­tet zu sein. Der Neu­bau zeich­net sich vor allem durch eine kli­ma-akti­ve Bau­wei­se aus.

Im Sin­ne der Nach­hal­tig­keit sind auch eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge und E‑Ladeplätze geplant. Ins­ge­samt wer­den 12 Mil­lio­nen Euro inves­tiert. Bau­be­ginn war ges­tern, 19. April 2022, mit dem offi­zi­el­len Spa­ten­stich. Die Fer­tig­stel­lung ist für Ende 2023 geplant.„Durch den Neu­bau kön­nen wir die tech­ni­schen Berei­che an einem Stand­ort kon­zen­trie­ren und dadurch Syn­er­gien heben. So wird auch die Netz Ober­ös­ter­reich aus der Bahn­hof­stra­ße in Gmun­den und aus Regau in das Power­Ser­vice über­sie­deln“, erklärt Gene­ral­di­rek­tor Wer­ner Steinecker.

Nach­dem in den ver­gan­ge­nen Mona­ten das alte Gebäu­de auf dem Are­al abge­ris­sen wur­de, konn­te heu­te der offi­zi­el­le Spa­ten­stich für das Power­Ser­vice Gmun­den erfol­gen. Bis Ende 2023 soll hier ein moder­ner Tech­nik­stand­ort ent­ste­hen. Sei­tens der Ener­gie AG wer­den für den Neu­bau des Power­Ser­vices Gmun­den rund 12 Mil­lio­nen Euro inves­tiert. Auf einer Gesamt­flä­che von 3.500 m2 wird die Gebäu­de­flä­che von knapp 2.500 m2 zu rund zwei Drit­tel aus Lager­hal­le und Werk­stät­ten sowie zu rund einem Drit­tel aus Büros bestehen.

Das Gebäu­de bie­tet rund 100 zeit­ge­mä­ße Büro­ar­beits­plät­ze, ins­ge­samt steht den Mit­ar­bei­tern der Orga­ni­sa­ti­ons­ein­hei­ten der Netz Ober­ös­ter­reich und Tech Ser­vices eine Büro­flä­che von 880 m2 zur Verfügung.