Freundinnen aus Bergnot gerettet

Zwei in Berg­not gera­te­ne Berg­stei­ge­rin­nen muss­ten am Oster­mon­tag in Eben­see geret­tet werden.

Zwei 22-jäh­ri­ge Freun­din­nen aus Linz bezie­hungs­wei­se dem Bezirk Urfahr-Umge­bung unter­nah­men am 18. April 2022 ab 09:15 Uhr in Eben­see am Traun­see eine Wan­de­rung zum Hoch­ko­gel­haus (1.558 Meter). Dabei gerie­ten sie in einer See­hö­he von ca. 1.000 Metern vom mar­kier­ten Wan­der­weg ab und ver­stie­gen sich in weg­lo­ses Gelän­de, wo sie nicht mehr weiterkonnten.

Die bei­den Frau­en ver­stän­dig­ten mit dem Han­dy die Ein­satz­kräf­te, wor­auf­hin eine Mann­schaft des Berg­ret­tungs­diens­tes den Ver­stie­ge­nen zu Hil­fe kam. Gleich­zei­tig wur­de der Poli­zei­hub­schrau­ber ver­stän­digt, der zu einem Such­flug star­te­te. Die Bei­den wur­den unver­letzt gefun­den, am Seil vom Team des Poli­zei­hub­schrau­bers geret­tet und zum Aus­gangs­punkt zurück­ge­bracht, berich­tet die Polizei.