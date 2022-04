Geflohen aus der Ukraine-Sicher angekommen in Litzlberg

Seit Anfang März im Ein­satz für geflüch­te­te Men­schen aus der Ukrai­ne: Das Rote Kreuz bewäl­tigt eine wei­te­re Kri­se mit der Kraft der Freiwilligkeit.

Am 7. März woll­te Dani­el Dan­ner sei­nen Urlaub begin­nen, um den Umbau im elter­li­chen Wohn­haus vor­an­zu­trei­ben. Statt­des­sen ging er inner­halb von nur 1,5 Stun­den in den drin­gen­den Ein­satz für die Auf­nah­me der ers­ten aus der Ukrai­ne Geflüch­te­ten im Not­quar­tier „Litz“ dem Jugend­gäs­te­haus des roten Kreu­zes in Litzlberg: „Als Kata­stro­phen­hilfs­dienst-Kom­man­dant der Orts­stel­le See­wal­chen wuss­te ich schon im Vor­aus, dass die­ser Ein­satz auf mich zukom­men könn­te. Den Auf- und Umbau für die Ankom­men­den im Litz hat­ten Kol­le­gen und Kol­le­gin­nen schon in der Vor­wo­che geleis­tet. Das war also gut vor­be­rei­tet. Und ich konn­te bei der gro­ßen Flücht­lings­be­we­gung vor eini­gen Jah­ren bereits Erfah­rung sam­meln, was mir gehol­fen hat.“Seither ste­hen täg­lich Kolleg:innen in der Unter­kunft bereit, um für Fra­gen der Ver­trie­be­nen ansprech­bar zu sein, bei der Ver­mitt­lung von Pri­vat­quar­tie­ren zu hel­fen, Hygie­ne­ar­ti­kel aus­zu­ge­ben oder die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung sicher­zu­stel­len. Zur Unter­stüt­zung steht inzwi­schen jeden Nach­mit­tag ein/e Dolmetscher/in zur Verfügung.

Dan­ner berich­tet von den ers­ten Tagen: „Die ers­ten Geflüch­te­ten im Litz waren Frau­en, unge­fähr fünf oder sechs Kin­der und ein älte­rer Mann mit einer Krebs­er­kran­kung. Sie waren alle sehr erschöpft. Alle waren sehr gefasst, aber man hat ihnen schon ange­merkt, dass sie nicht wuss­ten, was auf sie zukommt. Zu spü­ren war aber stets eine extrem gro­ße Dankbarkeit.”

Die Kin­der der Geflüch­te­ten tele­fo­nie­ren jeden Tag über Sky­pe mit ihren Vätern, die in der Ukrai­ne zurück­ge­blie­ben sind und dort ihr Land ver­tei­di­gen. Alle Geflüch­te­ten sind sehr hilfs­be­reit und dank­bar, dass sie so freund­lich auf­ge­nom­men wer­den. Man­che sind direkt aus ihrem Urlaub nach Öster­reich geflo­hen, ande­re kamen via Mol­da­wi­en, Polen oder Tsche­chi­en hier­her. Alle eint, dass sie am liebs­ten zurück in ihre Hei­mat möch­ten. Inzwi­schen ist die Unter­brin­gung der Men­schen, die aus der Ukrai­ne flüch­ten konn­ten und nach Öster­reich gekom­men sind, zen­tral orga­ni­siert und auf­ge­stellt. Die Not­quar­tie­re wer­den zum 24. April geschlos­sen wer­den. Bis dahin sind vie­le Geflüch­te­te in Pri­vat­quar­tie­ren unter­ge­bracht oder wech­seln in ein Quar­tier nach Linz. Von dort aus wird die wei­te­re Unter­brin­gung zen­tral koordiniert.

Bezirks­ret­tungs­kom­man­dant Gerald Schus­ter sieht sei­ne Orga­ni­sa­ti­on seit mitt­ler­wei­le über zwei Jah­ren mit gro­ßen Kri­sen kon­fron­tiert: „Es sind unge­wöhn­li­che Zei­ten. Ohne das beein­dru­cken­de Enga­ge­ment unse­rer Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, ohne frei­wil­li­ge Helfer/innen aus der Bevöl­ke­rung, die sich als Dolmetscher:innen zur Ver­fü­gung gestellt haben und ohne die Fle­xi­bi­li­tät aller Betei­lig­ten könn­ten wir die­se wich­ti­gen huma­ni­tä­ren Auf­ga­ben nicht über­neh­men. Ich bin sehr dank­bar, mich auf unse­re Frei­wil­li­gen ver­las­sen zu kön­nen – und ich dan­ke auch allen ande­ren, die uns in die­ser Zeit unter­stüt­zen und unter­stützt haben.“