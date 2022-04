Gmunden erarbeitet Fahrplan für Klimastrategie

Die Stadt Gmun­den wird heu­er eine Kli­ma­stra­te­gie erar­bei­ten, einen Fahr­plan mit kon­kre­ten Zie­len und Maß­nah­men für die kom­men­den acht Jah­re und dar­über hin­aus, kom­pe­tent beglei­tet von Kli­ma­bünd­nis Oberösterreich.

Gmun­den ist sich sei­ner Ver­ant­wor­tung in Sachen Kli­ma­schutz bewusst und ent­wi­ckelt als eine der ers­ten Gemein­den in OÖ eine struk­tu­rier­te und umset­zungs­ori­en­tier­te Kli­ma­stra­te­gie, um natio­na­le und ober­ös­ter­rei­chi­sche Kli­ma­zie­le zu erreichen.

bis 2030 ein Umstel­len der Strom­ge­win­nung auf erneu­er­ba­re Quel­len umge­stellt (natio­na­les Ziel)

bis 2040 das Errei­chen einer Kli­ma­neu­tra­li­tät (natio­na­les Ziel)

bis 2030 eine Ver­zehn­fa­chen der PV-Flä­chen (Pho­to­vol­ta­ik-Stra­te­gie des Lan­des OÖ )

Weil die Umset­zung immer vor Ort, in der Gemein­de statt­fin­det, braucht es gera­de hier einen Fahr­plan mit kon­kre­ten Zie­len, Zustän­dig­kei­ten und Zeit­span­nen, der defi­niert, wie Kom­mu­ne und Bür­ge­rIn­nen von Gmunden

Treib­haus­gas-Emis­sio­nen dras­tisch redu­zie­ren können,

von fos­si­len Ener­gie­quel­len unab­hän­gig wer­den können,

sich an die Kli­ma­ver­än­de­run­gen anpas­sen können.

Querschnitts-Themen, deshalb Ressorts verbinden!

Schlüs­sel zum Erfolg ist das Ver­zah­nen ver­schie­de­ner Fach­be­rei­che in Poli­tik und Ver­wal­tung. Wenn die Stadt kli­ma­freund­lich wer­den soll, sind im Rat­haus zusätz­lich zum Kli­ma-Res­sort auch Ener­gie, Mobi­li­tät, Bau, Umwelt, Finan­zen, Stadt­ent­wick­lung, Kata­stro­phen­schutz und Bür­ge­rIn­nen­be­tei­li­gung gefordert.

Ent­schei­dun­gen, Beschlüs­se, Pro­jek­te, Bau­maß­nah­men und Ver­an­stal­tun­gen der Stadt sind stra­te­gisch am Kli­ma­schutz aus­zu­rich­ten, da sich gera­de eine Gemein­de ihrer Vor­bild­wir­kung bewusst sein muss.

Langanhaltend

Kli­ma­schutz ist mit­tel- und lang­fris­ti­ge Daseins-Vor­sor­ge und damit die zen­tra­le Her­aus­for­de­rung der Kom­mu­nal­po­li­tik — in die­ser Legis­la­tur­pe­ri­ode (und den fol­gen­den). Kli­ma­wan­del­an­pas­sun­gen zie­len dar­auf ab, ange­sichts der Kli­ma­ver­än­de­run­gen mit­tel- und lang­fris­tig die Lebens­qua­li­tät in Gmun­den zu sichern.

Einbindung aller

Gmun­den bin­det Exper­tIn­nen ein: Kli­ma­bünd­nis, Kli­ma- und Ener­gie-Modell­re­gi­on (KEM) Traun­stein, Boden­bünd­nis, Regio­nal­ma­nage­ment, LEA­DER Regi­on Traun­stein. Gmun­den bin­det die orga­ni­sier­te Zivil­ge­sell­schaft / NGOs ein: Fri­days For Future, Par­ents For Future. Gmun­den bin­det die Gmund­ner Bevöl­ke­rung ein:

Kli­ma­rat

Kli­ma-Ideen für Gmunden

Bot­tom up, unter Ein­be­zie­hung der Bür­ge­rIn­nen, deren Lebens­rea­li­tät unbe­dingt zu berück­sich­ti­gen ist — nur so kön­nen nach­hal­tig wirk­sa­me Maß­nah­men erar­bei­tet, beschlos­sen und umge­setzt wer­den. Die­se Über­le­gung liegt dem Gmund­ner Kli­ma­rat zugrun­de, einer ein­ma­li­gen Ideen-Werk­statt am 29. + 30. April 2022 mit Bür­ge­rIn­nen jeden Alters, die per Zufall aus­ge­wählt werden.

12 — 16 zufäl­lig aus­ge­wähl­te Bür­ge­rIn­nen aller Alters­stu­fen, Min­dest­al­ter 16 Jahre.

250 Ein­la­dun­gen sind gera­de ver­schickt wor­den. Im Öster­reich-Durch­schnitt betei­li­gen sich 5 – bis 10 Pro­zent. In Gmun­den war die Bereit­schaft zum Mit­re­den zuletzt knapp über 10 Pro­zent. Für den Bür­ger­be­tei­li­gungs­aus­schuss mel­de­ten sich 26 von 250 per Zufall ein­ge­la­de­nen SchöffInnen.

1,5 Tage mode­rier­ter Pro­zess, fach­li­cher Input vom Kli­ma­bünd­nis OÖ

Gemein­sam erar­bei­te­te Ergeb­nis­se wer­den bei einem Bür­ge­rIn­nen-Café am 5. Mai öffent­lich präsentiert

Ergeb­nis­se flie­ßen in die Ent­wick­lung der Kli­ma­stra­te­gie Gmun­den 2030 ein, die Ende Sep­tem­ber vom Gemein­de­rat beschlos­sen wer­den soll.

Auch wenn jemand kei­ne Ein­la­dung zum Kli­ma­rat bekommt, sind seine/ihre Kli­ma-Ideen gefragt. Jede/r ist ein­ge­la­den: For­mu­lie­ren Sie prä­gnant Ihre Vor­schlä­ge und beschrei­ben Sie, wel­chen Nut­zen Sie sich davon für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger unse­rer Stadt erwarten!

Das For­mu­lar „Idee für Gmun­den“ erhal­ten Sie auf der Bür­ge­rIn­nen-Ser­vice­stel­le und als Down­load auf mitgestalten.gmunden.at Alle Kli­ma-Ideen für Gmun­den, die bis 25. April 2022 ein­ge­langt sind, kön­nen bei der Ent­wick­lung der Kli­ma­stra­te­gie berück­sich­tigt werden.

Statement Bürgermeister Mag. Stefan Krapf

„Die Gmund­ner Stadt­po­li­tik ist sich über alle Par­tei­gren­zen hin­weg des­sen bewusst, dass nach­hal­ti­ger Kli­ma­schutz eines der essen­zi­ells­ten The­men der Zukunft ist und es auch auf kom­mu­na­ler Ebe­ne einer kon­kre­ten Stra­te­gie bedarf. Was mich per­sön­lich als Bür­ger­meis­ter an der Kli­ma­stra­te­gie Gmun­den 2030 beson­ders anspricht, ist die enge Koope­ra­ti­on der Poli­tik mit Exper­tIn­nen sowie inter­es­sier­ten und enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern. Daher ist der ins Leben geru­fe­ne Kli­ma­rat ein sehr wert­vol­les Gre­mi­um, in wel­chem Ideen, Anre­gun­gen und Lösungs­an­sät­ze auf kon­struk­ti­ve Art und Wei­se auf­ge­grif­fen, dis­ku­tiert und wei­ter­ver­folgt wer­den können.

Alle an die­sem Pro­zess betei­lig­ten Per­so­nen eint ein gemein­sa­mes, äußerst ambi­tio­nier­tes Ziel: die Lebens­qua­li­tät unse­rer ein­zig­ar­ti­gen Stadt auch für die kom­men­den Genera­tio­nen zu erhal­ten, aber Gmun­den auch wei­ter­hin als attrak­ti­ven Tou­ris­mus- und Wirt­schafts­stand­ort zu posi­tio­nie­ren. Hier den Spa­gat erfolg­reich zu schaf­fen, zählt zu den gro­ßen Herausforderungen.“

Statement Vizebürgermeisterin DI Dr.in Ulrike Feichtinger

„Ein Fahr­plan wie die Kli­ma­stra­te­gie Gmun­den 2030 hat den Vor­teil, dass wir unse­re Kli­ma-Fort­schrit­te mes­sen kön­nen und recht­zei­tig erken­nen, falls wir hin­ter­her­hin­ken soll­ten. Wir sehen auch bei uns beklem­men­de Kli­ma­ver­än­de­run­gen, und wir glau­ben dem Welt­kli­ma­rat, dass die Zeit für wirk­sa­me Ver­än­de­run­gen knapp ist, dass wir rasch und kon­se­quent han­deln und Geld in die Hand neh­men müs­sen – für die Lebens­qua­li­tät unse­rer Kin­der und dafür, dass Gmun­den als Wirt­schafts­stand­ort und Tou­ris­mus-Desti­na­ti­on attrak­tiv bleibt.

Nie­mand braucht sich als Exper­tin oder Exper­te füh­len, um am Kli­ma­rat teil­zu­neh­men oder eine Kli­ma-Idee zu abzu­ge­ben. Viel­mehr geht es dar­um, mög­lichst vie­le Men­schen mit ihrem Haus­ver­stand und ihren all­täg­li­chen, lebens­prak­ti­schen Erfah­run­gen ein­zu­bin­den. Die­ses Wis­sen ist unge­mein wert­voll und sichert die Lebens­qua­li­tät aller, die hier leben, arbei­ten und Erho­lung suchen.“

Quel­le: Stadt­ge­mein­de Gmunden