In Erinnerung an Jesu Tod

Am Frei­tag, den 15. April 2022 geden­ken Jeho­vas Zeu­gen auf der gan­zen Welt des Todes Jesu. Jeder in der Regi­on Gmun­den ist ein­ge­la­den, an die­sem beson­de­ren Got­tes­dienst kos­ten­los teilzunehmen.

Jedes Jahr geden­ken Jeho­vas Zeu­gen auf der gan­zen Welt des Todes Jesu. Das tun sie gemäß dem Vor­bild der ers­ten Chris­ten genau an dem Abend, an dem Jesus mit sei­nen Apos­teln das Pas­sah fei­er­te. Es ging in die Geschich­te als „das letz­te Abend­mahl“ ein. Im Mit­tel­punkt die­ses beson­de­ren Gedenk­got­tes­diens­tes am Frei­tag, den 15. April 2022 um 19:30 steht die Dank­bar­keit für das Leben und Ster­ben Jesu und was das für jeden ein­zel­nen Men­schen bedeu­tet. Im ver­gan­ge­nen Jahr nah­men welt­weit über 21,3 Mil­lio­nen Besu­cher an die­ser denk­wür­di­gen Fei­er digi­tal teil.

Wer die­se Ver­an­stal­tung besu­chen möch­te, kann Infor­ma­tio­nen auf der Web­site https://www.jw.org/de/jehovas-zeugen/erinnerung-an-jesu-tod/ erfra­gen. Die Teil­nah­me ist kos­ten­los. Es fin­den kei­ne Samm­lun­gen oder Spen­den­auf­ru­fe statt.