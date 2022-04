Kiwanis Vöcklabruck lädt zur Charity-Lesung und einer Klosterführung am Osterdienstag ein

Nach einer coro­nabe­ding­ten Pau­se bie­tet der Ser­vice­club Kiwa­nis Vöck­la­bruck wie­der eine beson­de­re Ver­an­stal­tung an, um Spen­den für not­lei­den­de Kin­der zu sam­meln. Die auch aus Fil­men und dem Fern­se­hen (Soko Kitz­bü­hel, Soko Donau, Land­kri­mi) weit­hin bekann­te Schau­spie­le­rin Wil­trud Schrei­ner wir „Erle­se­nes aus Ober­ös­ter­reich“ im Klos­ter Ober­thal­heim darbieten.

Wil­trud Schrei­ner ist in Steyr gebo­ren, lebt heu­te in Wien, hat aber auch Wur­zeln in Vöck­la­bruck, wo heu­te ihre Eltern leben. Sie spielt in ver­schie­dens­ten Thea­ter-Enga­ge­ments von Wien über Bozen bis Zürich und Bremen.„Zuvor laden wir alle Inter­es­sier­ten ein, eine Füh­rung durch das neu gestal­te­te Klos­ter Ober­thal­heim mit sei­nen alt­ehr­wür­di­gen Räu­men mit­zu­ma­chen“, sagt Kiwa­nis-Prä­si­dent Wolf­gang Hoch­rei­ter. Die Lesung wird mit Kla­ri­net­ten­mu­sik der Lan­des­mu­sik­schu­le Vöck­la­bruck begleitet.

Der Kiwa­nis­club Vöck­la­bruck bie­tet seit vie­len Jah­ren tra­di­tio­nell am Oster­diens­tag Ver­an­stal­tun­gen an, um Spen­den für Kin­der in Not – vor allem im Bezirk Vöck­la­bruck – zu sam­meln. Daher wer­den auch bei die­ser Cha­ri­ty-Lesung frei­wil­li­ge Spen­den erbeten.

Beginn der Lesung in Timelkam/Oberthalheim ist am Diens­tag, 19. April, um 19 Uhr – die Füh­rung durch das Klos­ter Ober­thal­heim beginnt um 18 Uhr beim Klostereingang.