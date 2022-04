LAbg.Kroiß-Im Bezirk Vöcklabruck stehen 93 Pflegbetten wegen Personalmangels leer

Im Bezirk Vöck­la­bruck ste­hen 93 Pfleg­bet­ten wegen Per­so­nal­man­gels leer.SPÖ hin­ter­lässt Bau­stel­le im Sozialressort–Eigene Fach­kräf­testra­te­gie durch Land OÖ–Land wird Berufs­an­wär­ter mit 400 Euro monat­lich unterstützen.

“Die Errich­tung eines jeden Heim­plat­zes kos­tet rund 110.000 Euro. Umso bedau­er­li­cher ist es, dass in Ober­ös­ter­reich aktu­ell 871 Pfle­ge­bet­ten leer ste­hen, weil zu wenig Per­so­nal vor­han­den ist. Auf den Bezirk Vöck­la­bruck ent­fal­len dabei 93 leer­ste­hen­den Bet­ten. Bemer­kens­wert ist, dass die­ses Pro­blem erst in den letz­ten Jah­ren ent­stan­den ist. Denn vor 2016 konn­ten noch alle Pfle­ge­bet­ten in Ober­ös­ter­reich belegt wer­den. Kein Ruh­mes­blatt für die SPÖ-Lan­des­rä­tin Bir­git Gerstor­fer, die ab die­sem Zeit­raum das Sozi­al­res­sort geführt hat”, kom­men­tiert LAbg. Rudolf Kroiß die aktu­el­le Daten­er­he­bung des Lan­des Oberösterreich.

“Fak­tum ist, dass die Poli­tik vom Reden ins Tun kom­men muss. Die Pfle­ges­tra­te­gie des Bun­des wird stän­dig von den Sozi­al­mi­nis­tern der Grü­nen ver­schleppt. Doch die Betrof­fe­nen haben genug vom stän­di­gen Ver­trös­ten. Des­halb wird hier Schwarz-Blau in Ober­ös­ter­reich tätig und erar­bei­tet eine eige­ne Fach­kräf­testra­te­gie, um rasch mehr Per­so­nal für den Pfle­ge­be­ruf gewin­nen zu kön­nen. Als ers­te Maß­nah­me wird es ab kom­men­des Jahr für Kurs­teil­neh­mer 400 Euro monat­lich als Unter­stüt­zungs­leis­tung geben, um den Schritt in den neu­en Beruf zu erleich­tern”, begrüßt Kroiß die Maß­nah­me und strebt lang­fris­tig auch eine bun­des­weit ein­heit­li­che Lösung an.