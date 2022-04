Mayer folgt Preishuber als WB-Bezirksobmann in Vöcklabruck

Ste­fan May­er wur­de anläss­lich des Wirt­schafts­bund-Bezirks­ta­ges ein­stim­mig zum neu­en Bezirks­ob­mann in Vöck­la­bruck gewählt. Er folgt dem schei­den­den Ste­phan Preishuber.

„Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an Ste­phan Preis­hu­ber, der die­se Funk­ti­on mit viel Enga­ge­ment beklei­det hat. Ste­fan May­er wün­sche ich viel Erfolg und freue mich auf eine gute Zusam­men­ar­beit“, bedankt sich Prä­si­den­tin Doris Hummer.

Ste­phan Preis­hu­ber wird dem Team des Wirt­schafts­bun­des im Bezirk Vöck­la­bruck als Obmann-Stell­ver­tre­ter erhal­ten blei­ben. Sein Amt als Obmann der Wirt­schafts­kam­mer im Bezirk übt Preis­hu­ber zudem wei­ter­hin aus.Stefan May­er ist seit 2010 als Aus­schuss­mit­glied und seit 2015 als Lan­des­in­nungs­meis­ter-Stv. für die ober­ös­ter­rei­chi­sche Bau­in­nung aktiv. Der Bau­meis­ter ist seit 2007 Geschäfts­füh­rer der Ste­fan May­er Aus­schrei­bung und Bau­auf­sicht GmbH in Len­zing sowie seit 2012 geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter der Bau Pesen­dor­fer GmbH. May­er ist auch Mit­glied im Bezirks­stel­len­aus­schuss der WKO Vöcklabruck.

„Es freut mich, dass wir mit Ste­fan May­er wei­ter­hin eine kom­pe­ten­te Anlauf­stel­le und eine enga­gier­te Inter­es­sen­ver­tre­tung der Wirt­schafts­trei­ben­den im Bezirk Vöck­la­bruck haben“, so WB-Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Wolf­gang Greil.„Mein Ziel ist es, gemein­sam mit mei­nem Team den Bezirk Vöck­la­bruck wei­ter zu ent­wi­ckeln, die Betrie­be zu stär­ken und die Regio­na­li­tät zu för­dern“, so Ste­fan Mayer.