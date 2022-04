Musikfest St.Konrad am 14.–15. Mai 2022

Die Orts­mu­sik St. Kon­rad lädt von Sams­tag, 14. Mai bis Sonn­tag, 15. Mai 2022 zum zwei­tä­gi­gen Musik­fest am Bade­see St. Konrad.

Nach dem Fuß­ball­tur­nier der Musik­ver­ei­ne am Sams­tag­nach­mit­tag wird am Abend zur Sie­ger­eh­rung sowie zum gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein mit Tanz­mu­sik gela­den. Das Jugend­or­ches­ter St. Kon­rad sorgt für die stim­mungs­vol­le Eröff­nung des Abend­pro­gramms, danach wird „Atter­an­ka“ Hits und Unter­hal­tung für Jung und Alt zum Bes­ten geben. Am Sonn­tag gestal­tet der Musik­ver­ein Reindl­mühl den Früh­schop­pen im Fest­zelt. Neben musi­ka­li­scher Umrah­mung ist natür­lich auch für das leib­li­che Wohl bes­tens gesorgt.