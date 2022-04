Protestveranstaltung wegen Parkgebühr am Umkehrplatz Traunsteinstraße

Seit Anfang April ist der Umkehr­platz am Ende der Traun­stein­stra­ße gebüh­ren­pflich­tig. Bei den alpi­nen Ver­ei­nen stößt die­ser Beschluss auf Unver­ständ­nis. Für kom­men­des Wochen­en­de wur­de nun eine Pro­test­ver­an­stal­tung angesetzt.

Die Park­ge­bühr am Umkehr­platz sowie die Park­zeit von drei Stun­den in der Traun­stein­stra­ße sei­en eine Pro­vo­ka­ti­on an die alpi­nen Ver­ei­ne, wel­che in vie­len ehren­amt­li­chen Stun­den die Wege und Stei­ge betreu­en und in Stand hal­ten und schluss­end­lich sogar noch die Haf­tung dafür übernehmen.

“Eben­so trifft es alle Wan­de­rer und Erho­lungs­su­chen­den, wel­che unser schö­nes Lain­au­tal (Traun­stein, kl. Schön­berg, Schar­te, Mairalm, …) und die umlie­gen­den Wan­der­rou­ten (Mies­weg, Kal­ten­bach­wild­nis, …) bewan­dern möch­ten. Ist man zB. mit Kin­dern unter­wegs, kann man kei­nes der ange­ge­be­nen Zie­le in einer Zeit von drei Stun­den bewäl­ti­gen – man kann jedoch in drei Stun­den gemüt­lich bei einem Wirt ent­lang der Traun­stein­stra­ße ein­keh­ren und muss kei­ne Park­ge­bühr ent­rich­ten. Die Leid­tra­gen­den der Ver­ge­büh­rung sind nur die Wan­de­rer, Berg­stei­ger und Erho­lung­su­chen­den”, heißt es sei­tens der alpi­nen Ver­ei­ne weiter.

Nächs­tes Wochen­en­de soll die Pro­test­ver­an­stal­tung für ein fai­res Ver­kehrs­kon­zept stattfinden.

Ter­min: Sonn­tag, 24. April, 11.00 — 13.00 Uhr auf Höhe des öffent­li­chen Bade­plat­zes (unter­halb Frei­sitz Roith)

Bit­te um Ein­hal­tung der gesetz­li­chen Vor­ga­ben (ev. FFP2 Mas­ke, Abstand)