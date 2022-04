Jehovas Zeugen in Gmunden starteten Anfang April nach über zwei Jahren wieder mit Präsenzgottesdiensten

Seit Beginn der Pan­de­mie im März 2020 fan­den alle Got­tes­diens­te von Jeho­vas Zeu­gen welt­weit aus­nahms­los per Video­kon­fe­renz statt. Nun freu­te sich die Gemein­de in Gmun­den, am mor­gi­gen Sonn­tag den 10.April 2022 um 09:30 Uhr jeden Besu­cher wie­der in ihrem Königs­reich­saal, wie sie ihr Kir­chen­ge­bäu­de nennt, will­kom­men zu heißen.

Zusätz­lich bie­ten sie nun alle Got­tes­diens­te als Hybrid­ver­an­stal­tun­gen an. So kön­nen Per­so­nen, die sich auf­grund ihrer per­sön­li­chen Umstän­de beson­ders vor einer Infek­ti­on schüt­zen müs­sen, alter­na­tiv die Got­tes­diens­te auch per Video­kon­fe­renz mit­er­le­ben und inter­ak­tiv teilnehmen.Auch für den beson­de­ren Got­tes­dienst an ihrem wich­tigs­ten Fei­er­tag, der die­ses Jahr auf den 15. April fällt, soll es erst­mals mög­lich sein, sowohl in Prä­senz als auch vir­tu­ell am Geden­ken an den Tod von Jesus Chris­tus teilzunehmen.

Jeder ist ein­ge­la­den, die Got­tes­diens­te von Jeho­vas Zeu­gen zu besu­chen. Der Ein­tritt ist frei. Es fin­den kei­ne Kol­lek­te statt. Mehr Infor­ma­tio­nen über Jeho­vas Zeu­gen sowie über einen Got­tes­dienst in der Nähe fin­den Sie auf jw.org.