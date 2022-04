Willkommen in Gmunden!“ Keine leere Phrase, sondern gelebte Solidarität in Rot-Blau und Gelb

Die ursprüng­lich geplan­te Abschluss-Aus­stel­lung zum Gmund­ner Kunst­ka­len­der wur­de bereits zwei­mal ver­scho­ben und fand nun end­lich am Frei­tag, dem 1. April im Gmund­ner K‑HOF Muse­um statt. Der Fokus lag aber nicht mehr, wie geplant, auf den Wer­ken, die in bei­den Kalen­dern abge­bil­det sind.

Seit knapp einem Monat herrscht in der Ukrai­ne Krieg, das uner­mess­li­che Leid treibt Mil­lio­nen Men­schen in die Flucht, 50 Frau­en und Kin­der haben mitt­ler­wei­le Zuflucht in Gmun­den gefun­den und wer­den vom Sozi­al­amt unter der Lei­tung von Tho­mas Bergtha­ler betreut. Die­se neue Situa­ti­on war der Anlass, anstel­le der geplan­ten Aus­stel­lung eine Cha­ri­ty Ver­nis­sa­ge zu orga­ni­sie­ren, deren Ein­nah­men den in Gmun­den ange­kom­me­nen Flücht­lin­gen zugu­te kom­men wird.

Neben den 23 hei­mi­schen Künst­le­rin­nen und Künst­lern stell­te eben­so eine ukrai­ni­sche Künst­le­rin ihre Wer­ke aus, sie ist mit ihrem Kind aus Khar­kiv geflüch­tet und vor gut einer Woche in Gmun­den ange­kom­men. Auf­takt des Ver­nis­sa­gen­abends war die Kunst-Per­for­mance an der Skulp­tur „No Hate“ des Künst­lers Bern­hard Witsch, wel­che zur Zeit am Stadt­platz auf­ge­stellt ist. Die Künst­le­rin­nen und Künst­ler zün­de­ten in der Däm­me­rung blaue und gel­ben Rauch­fa­ckeln um ein wenig künst­li­ches und künst­le­ri­sches Licht, qua­si einen klei­nen Hoff­nungs­schim­mer, in die­se düs­te­ren Tage für die Men­schen der Ukrai­ne zu bringen.

Die Beson­der­heit an der Aus­stel­lung war, dass alle betei­lig­ten Künst­le­rin­nen und Künst­ler Wer­ke zur Ver­fü­gung stell­ten, deren Ver­kaufs­er­lös dem Gmundn­der Sozi­al­amt und somit den ukrai­ni­schen Kri­ges­flücht­lin­gen in unse­rer Stadt zugu­te kommt. Ein High­light des Abends war ohne Zwei­fel die Auk­ti­on zwei­er Wer­ke der bei­den Künst­le­rin­nen Syl­via Vor­wag­ner und Syl­via Feicht­in­ger-Att­wen­ger, wel­che von Dr. Micha­el Schneditz-Bolfras ver­stei­gert wurden.

Eben­so beson­ders am Ver­nis­sa­gen­abend war, dass sämt­li­che Gmund­ner Cha­ri­ty Clubs (Kiwa­nis Club Gmun­den, Lions Club Gmun­den, Lions Club Traun­see Alle­gra, Rota­ry Club Gmun­den, Rota­ry Club Gmun­den Traun­see, Round Table 36 Gmun­den und Sor­op­ti­mist Club Traun­see) dem Event bei­wohn­ten und somit am Erfolg und am Gelin­gen des Abends beitrugen.

Noch eine Beson­der­heit, wie von Gmun­dens Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf im Zuge sei­ner sei­ner Eröff­nungs­re­de ange­merkt wur­de war die Tat­sa­che, dass sämt­li­che im Gemein­de­rat ver­tre­te­nen Frak­tio­nen dem Cha­ri­ty Event beiwohnten.

Die Cha­ri­ty Aus­stel­lung „Will­kom­men in Gmun­den“ war ein erfolg­rei­cher Abend, bis Sonn­tag Abend konn­ten knapp 4.700 € für das Sozi­al­amt, sowohl durch Spen­den als auch durch Bil­der­ver­käu­fe gesam­melt wer­den. Der Abend zeig­te aber auch, dass sich Soli­da­ri­tät und Zusam­men­halt in Gmun­den über alle Clubs, poli­ti­schen Frak­tio­nen und Bevöl­ke­rungs­grup­pen zieht. Und zwar in den Far­ben Rot-Blau und Gelb. Auch wenn an die­sem Abend die Far­ben Blau und Gelb, jene der ukrai­ni­schen Fah­ne, im Vor­der­grund standen.

Das nächs­te Kunst­e­vent, zu dem die Gmund­ner Kunst­sze­ne lädt, ist der Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer. Die­ser wird wie­der im und rund um das See­schloss Ort statt­fin­den, und zwar am Wochen­en­de von 28. und 29. Mai.