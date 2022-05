Bad Ischl wird bunter – Erster Regenbogen-Zebrastreifen im Salzkammergut eröffnet

Im Stadt­zen­trum von Bad Ischl wur­de der ers­te Regen­bo­gen-Zebra­strei­fen im Salz­kam­mer­gut eröff­net. Die bun­ten Stra­ßen­mar­kie­run­gen sol­len dar­auf auf­merk­sam machen, dass wir alle gleich sind. Bad Ischl sen­det damit ein Zei­chen für Gleich­be­rech­ti­gung und Toleranz.

Was in ande­ren Städ­ten auch immer öfter zum Stadt­bild gehört, ist nun auch in der größ­ten Stadt des Salz­kam­mer­guts Rea­li­tät. Im Rah­men der jähr­li­chen Mar­kie­rungs­ar­bei­ten hat sich die Stadt zur Umset­zung eines Regen­bo­gen-Zebra­strei­fens am Schröp­fer­platz entschieden.

Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler zeigt sich zufrie­den: „Mit dem neu­en Regen­bo­gen-Zebra­strei­fen sen­den wir ein Zei­chen der Gleich­be­rech­ti­gung, der Tole­ranz und der Welt­of­fen­heit aus dem Her­zen des Salz­kam­mer­guts. Bad Ischl wird damit ein Stück bun­ter und das ist gera­de für eine Euro­päi­sche Kul­tur­haupt­stadt auch gut so. Es darf im Jahr 2022 kei­ne Rol­le mehr spie­len, wen man liebt und dafür steht der bun­te Schutzweg.“

Zei­chen für Tole­ranz und mehr Sicherheit

Auch der regio­na­le Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mario Haas mach­te sich ein Bild vom neu­en Zebra­strei­fen: „Der neue Schutz­weg im Bad Isch­ler Zen­trum ist nicht nur ein wich­ti­ges Zei­chen der Tole­ranz, son­dern er erhöht gleich­zei­tig auch noch die Sicher­heit im Stra­ßen­ver­kehr. Denn Regen­bo­gen-Zebra­strei­fen erzeu­gen Auf­merk­sam­keit und sind deut­lich bes­ser sicht­bar und füh­ren so auch zu mehr Sicher­heit für Fuß­gän­ger. Und neben­bei zei­gen man­che Kom­men­ta­re, dass wir eben genau sol­che Sym­bo­le brau­chen, um man­che dar­an zu erin­nern, dass wir im Jahr 2022 und nicht im Mit­tel­al­ter leben.“

Der Regen­bo­gen-Zebra­strei­fen ent­spricht auch der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung, denn die Fel­der zwi­schen den wei­ßen Längs­strei­fen eines Schutz­we­ges müs­sen nicht zwin­gend asphalt­grau sein, sie müs­sen in ihrer Fär­bung nur einen aus­rei­chen­den Kon­trast bilden.