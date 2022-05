Dieb auf Flucht gefasst

Ein 46-jäh­ri­ger Asyl­wer­ber soll am 02. Mai 2022 in Gmun­den in einem Ein­kaufs­markt einer Frau die Geld­ta­sche aus dem Ein­kaufs­wa­gen gestoh­len haben. Das Opfer folg­te dem Täter bis vor das Geschäft, wo es schließ­lich zur Kon­fron­ta­ti­on kam. Dar­auf­hin ergriff der 46-Jäh­ri­ge zu Fuß die Flucht.

Der Mann wur­de zunächst von meh­re­ren Zeu­gen ver­folgt, die­se ver­lo­ren den Ver­däch­ti­gen nach nur weni­gen Metern aus den Augen. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung im Nah­be­reich mit meh­re­ren Strei­fen ver­lief negativ.

Zeu­gen­aus­sa­gen und ein Foto des flüch­ten­den Täters führ­ten die Poli­zei auf die rich­ti­ge Spur. Als die Poli­zis­ten in die Unter­kunft des Ver­däch­ti­gen kamen, ver­such­te die­ser erneut zu flüch­ten, indem er durch ein Fens­ter klet­ter­te. Die Poli­zis­ten nah­men sofort die Ver­fol­gung auf, konn­ten den Mann nach nur weni­gen Metern stop­pen und brach­ten ihn auf die Poli­zei­in­spek­ti­on Gmunden.

Hoch­wer­ti­ge Par­fums bei Durch­su­chung sicher gestellt

Der 46-Jäh­ri­ge gestand den Dieb­stahl. Bei den Ermitt­lun­gen wur­de das Zim­mer des Ver­däch­ti­gen in der Asyl­un­ter­kunft durch­sucht. Die gestoh­le­ne Geld­ta­sche konn­te nicht gefun­den wer­den. Aller­dings stie­ßen die Beam­ten auf zahl­rei­che ori­gi­nal­ver­pack­te, sehr hoch­wer­ti­ge Par­fums. Auch wur­den zahl­rei­che Par­fum­tes­ter gefun­den. Dies­be­züg­lich zeig­te sich der Ver­däch­ti­ge nicht gestän­dig. Die Zuwei­sung der sicher­ge­stell­ten Par­fums zu etwai­gen Straf­ta­ten ist noch Gegen­stand der lau­fen­den Ermitt­lun­gen. Es folg­te Anzei­ge an die Staats­an­walt­schaft Wels, so die Polizei.