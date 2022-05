FPÖ Bezirk Vöcklabruck-Ehrungen für besondere Verdienste

Bei der Ehrungs­ver­an­stal­tung der Bezirks-FPÖ für lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der im GH Auer­hahn wur­den wie­der zahl­rei­che Mit­glie­der und Funk­tio­nä­re für ihren Ein­satz rund um die frei­heit­li­che Gesin­nungs­ge­mein­schaft geehrt.

Im Bei­sein von Lan­des­haupt­mann-Stv. Dr. Man­fred Haim­buch­ner und Bezirks­par­tei­ob­mann NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak konn­ten dabei auch zahl­rei­che Ehren­me­dail­len der FPÖ Ober­ös­ter­reich für beson­de­re Ver­diens­te ver­lie­hen werden.Funktionäre aus den ver­schie­dens­ten Gemein­den im Bezirk konn­ten sich so über eine beson­de­re Aus­zeich­nung freuen.

Ver­dienst­me­dail­le in Gold: Her­mann Haberl (St. Geor­gen i. A), Andre­as Roi­ther (Nuß­dorf a. A.), LAbg. a. D. Ing. Franz Krois­mayr (Regau), Man­fred Pach­ler (Straß i. A.) und Micha­el Loindl (Ober­wang)

Ver­dienst­me­dail­le in Sil­ber: Ing. Edgar Mir­nig (Len­zing), Max Geh­mayr (Redlham)

Ver­dienst­me­dail­le in Bron­ze: Kurt Vogl­hu­ber (Pit­zen­berg), Franz Vogl­hu­ber (Püh­ret), Ing. Rüdi­ger Frau­en­schuh (Mond­see)

„Als Bezirks­par­tei­ob­mann ist es mir ein beson­de­res Anlie­gen, die Leis­tun­gen unse­rer Mit­glie­der und Funk­tio­nä­re auch in einem fei­er­li­chen Rah­men her­vor­zu­he­ben und dem­entspre­chend zu wür­di­gen. Schließ­lich sind die Orts­funk­tio­nä­re das Fun­da­ment unse­rer Gesin­nungs­ge­mein­schaft.“, betont Bezirks­par­tei­ob­mann NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak und freut sich über die brei­te Palet­te an Aus­zeich­nun­gen im Bezirk.

„Man­da­ta­re zu ehren, die bei­spiels­wei­se über 40 Jah­re als Gemein­de­rat tätig waren, ist nicht all­täg­lich. Die­ses Enga­ge­ment ist auch nicht selbst­ver­ständ­lich und ver­dient daher Dank und Aner­ken­nung. Als Lan­des­par­tei­ob­mann ist mir natür­lich wich­tig, die­se Aus­zeich­nun­gen auch per­sön­lich zu über­rei­chen.“, so Man­fred Haim­buch­ner, der die­sen Abend in einer gemüt­li­chen Run­de in Vöck­la­bruck aus­klin­gen ließ.