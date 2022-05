Mai Cocopelli am Rathausplatz Gmunden | Samstag, 28. 5., 9.30 Uhr

Mai Cocopelli besingt „Monster in mir“

Kin­der­lie­der über Tage, an denen es nicht so rund läuft

Seit mehr als 15 Jah­ren holt sich die oö. Kin­der­lie­der­ma­che­rin Mai Coco­pel­li am lau­fen­den Band inter­na­tio­na­le Prei­se und Nomi­nie­run­gen. Sie ver­eint schließ­lich auch alles, was es in die­sem Metier braucht: star­ke Büh­nen­prä­senz, Empa­thie mit den Klei­nen, die Gabe, sie und ihre Eltern zum Mit­sin­gen und Mit­ma­chen zu ani­mie­ren und auch noch berüh­ren­de und packen­de The­men aus der unmit­tel­ba­ren Lebens­welt heu­ti­ger Kin­der. Kit­schi­ge Nied­lich­keit ist ihr fremd.

Nach einer wit­te­rungs­be­ding­ten Absa­ge im Vor­jahr holt die Stadt Gmun­den Mai Coco­pel­li wie­der auf die gro­ße Open Air-Büh­ne auf dem Rathausplatz.

Mai und ihre Band sind mit dem Pro­gramm „Mons­ter in mir“ ange­sagt. Aber kei­ne Ban­ge! Hier geht’s nicht um Angst­ma­che mit Unge­heu­ern, son­dern dar­um, Kin­der für die Wid­rig­kei­ten des All­tags zu stär­ken. Mai kommt auf jene Tage zu sprechen/zu sin­gen, an denen es auch für Kin­der gar nicht rund läuft.

TER­MIN

Sams­tag, 28. 5., 9.30 Uhr, Rat­haus­platz Gmun­den, € 5,00, VVK www.floro.at